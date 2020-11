Les iPhone 12 Pro s’équipent d’une nouvelle fonctionnalité pour aider les malvoyants

Il y a quelques semaines, Apple dévoilait les nouveaux iPhone 12, une gamme composée de quatre smartphones —dont deux ne sont pas encore disponibles à la vente. Parmi eux, on retrouve les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, les deux modèles les plus premium de cette nouvelle génération.

Une fonctionnalité pour détecter les personnes à proximité

Grâce à iOS 14.2, les utilisateurs des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max pourront bientôt bénéficier d’une fonctionnalité dédiée à l’accessibilité pour les personnes malvoyantes. Également présente sur l’iPad Pro, elle s’appuie sur l’intégration du capteur LiDAR à l’arrière des appareils.

Baptisée « Détection des personnes », cette nouvelle option est disponible dans la version bêta d’iOS 14.2, dont la mise à jour sera accessible à tous dans quelques semaines. Elle permettra aux personnes atteintes de déficiences de savoir quand il y a des personnes à proximité. Pour ce faire, il est possible de renseigner l’unité (mètre ou pied) et la distance en plus de l’avertissement —son, annonce ou vibration. L’estimation de la distance est effectuée en temps réel.

Cette fonctionnalité pourra permettre aux utilisateurs d’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max de savoir si une place est libre dans les transports en commun ou si c’est à leur tour de passer à la caisse quand ils feront leur course. Globalement, cela peut les aider à se situer plus facilement dans des environnements où il y a d’autres personnes.

Initialement, le capteur LiDAR trouve son utilité pour améliorer la qualité de la réalité augmentée ou des photographies. Il est aussi utilise sur les véhicules autonomes. Son fonctionnement permet de calculer la distance avec d’autres objets puis de cartographier l’environnement en trois dimensions, si bien qu’il trouve tout son sens avec cette fonctionnalité dédiée aux personnes malvoyantes.

Apple montre qu’il continue de prendre à cœur l’accessibilité avec cette nouvelle option, sachant que plus de 2,2 milliards de personnes sont atteintes de déficience visuelle ou de cécité dans le monde, selon l’OMS. La marque à la pomme propose plusieurs fonctionnalités sur ses appareils afin qu’ils soient accessibles plus facilement à un grand nombre d’utilisateurs. Toutefois, cette nouvelle option sera accessible uniquement sur les appareils équipés du capteur LiDAR, c’est-à-dire l’iPhone 12 Pro, 12 Pro Max et l’iPad Pro.