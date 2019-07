Les iPhone de 2020 auraient un capteur ToF sur le dos

Si vous voulez être réellement impressionné par Apple, il faudra probablement attendre les nouveaux iPhone de 2020. En effet, il s’agira a priori des premiers iPhone équipés de puces 5G. Et visiblement, il s’agira également des premiers modèles équipés d’un capteur de temps de vol ou ToF sur le dos.

Bien entendu, pour le moment, Apple ne donne aucun indice sur les nouveautés qu’il apportera sur ses prochains modèles. Mais d’après des sources de Digitimes, qui sont relayées par le site 9to9Mac, la firme de Cupertino travaillerait actuellement avec sa chaîne d’approvisionnement afin d’équiper des iPhone de capteurs ToF sur le dos en 2020.

Pour rappel, le capteur ToF permet de mesurer les distances et donc d’avoir des représentations 3D précises de l’environnement grâce à ces mesures. Le fonctionnement de ce capteur peut être comparé à celui du capteur qu’Apple utilise actuellement en façade pour le Face ID, mais la précision d’un capteur ToF serait nettement meilleure. De plus, un tel capteur aurait une plus grande portée.

A quoi servirait ce capteur ?

Outre le fait que les calculs de distances et les images en 3D pourront améliorer les performances des APN sur le dos, un capteur ToF pourrait également permettre de nouvelles fonctionnalités pour la réalité augmentée ainsi que la réalité virtuelle sur les prochains iPhone. Et comme vous le savez peut-être déjà, Apple accorde un intérêt particulier à la réalité augmentée. Actuellement, des jeux et applications en réalité augmentée sont déjà disponibles sur iPhone et iPad grâce à un outil appelé AR Kit.

Notons que le Huawei P30 Pro, qui est actuellement le meilleur smartphone pour les photos et les vidéos, possède déjà un capteur de temps de vol. Celui-ci est particulièrement utile pour l’appareil lors des prises de photos en mode portrait, dans la mesure où les distances calculées sont plus précises.