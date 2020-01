Les joueurs sur mobile ont dépensé 61 milliards de dollars en 2019

2019 a été une autre excellente année pour les jeux sur mobile et aujourd’hui, on connait la somme que les joueurs ont dépensée sur ces titres durant ces 12 mois.

La société Sensor Tower vient de publier un rapport sur les revenus générés sur l’App Store et le Play Store durant l’année. Et d’après celui-ci, on estime à 61 milliards de dollars l’argent qui a été dépensé par les mobiles gamers sur le Play Store et l’App Store.

Bien entendu, cela correspond à une hausse, de 12,8 %, par rapport à ce que les joueurs sur mobile ont dépensé en 2018.

Et une fois de plus, les données de Sensor Tower mettent en avant le fait que la majorité des dépenses sur mobiles se sont faites sur les jeux.

Les jeux génèrent toujours plus d’argent

Pour 2019, la part des jeux sur les dépenses que les mobinautes ont faits sur les app du Play Store et de l’App Store était de 74 %, contre 77 % en 2018 et 82 % en 2017.

Sinon, les joueurs ont dépensé plus sur iOS (33,2 milliards de dollars) que sur Android (24,7 milliards de dollars).

Le rapport de Sensor Tower met également en exergue le fait que malgré un marché des smartphones au point mort, les applications et les jeux sur mobiles continuent de générer beaucoup d’argent. « Ces chiffres record de ventes et d’installation, à la fois dans l’ensemble et pour les jeux mobiles, reflètent la santé continue du marché des applications dans son ensemble à l’aube de 2020. La croissance continue d’être forte malgré le fait que les marchés développés atteignent un pic de saturation des utilisateurs mobiles, grâce à des mesures égales de l’innovation et une plus grande monétisation des applications non ludiques », lit-on dans un billet de l’entreprise.

Il reste à savoir si les nouvelles innovations sur les smartphones, comme la 5G ou de meilleurs taux de rafraichissement sur les écrans pourraient avoir un impact sur les revenus des jeux mobiles en 2020.