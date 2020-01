Pour le PDG d’Orange, la 5G se démocratisera grâce à l’iPhone

Ah la 5G ! Star des salons tech depuis quelques années, le nouveau réseau de télécommunications promet monts et merveilles, un monde où tous les objets seraient inter-connectés pour notre plus grand bonheur. Alors que ses effets concrets restent encore un peu flous aux yeux du grand public, les géants du secteur accélèrent. C’est le cas d’Orange qui prépare le déploiement de manière active.

Invité de la matinale de Radio Classique, Stéphane Richard, PDG du groupe, s’est exprimé sur la 5G et les premières offres d’Orange. S’il confirme que les premiers forfaits seront disponibles « dès l’été, probablement pour juin/juillet », il explique qu’ils resteront marginaux.

Il faut attendre qu’il y ait un minimum de réseau, de couverture, donc, et puis surtout les terminaux qui permettent de s’en servir.

« En France, l’iPhone c’est 40% des utilisateurs de smartphones »

Pour jouir de la 5G, Stéphane Richard estime « qu’il va falloir changer de terminal, et notamment il faudra attendre le nouvel iPhone » qui représente en France « 40% des utilisateurs de smartphone ». Un chiffre que l’on ne retrouve pas dans les différentes études publiées en 2019.

En novembre, Canalys estimait la part de marché d’Apple à 15% dans l’Hexagone, contre plus de 40% pour Samsung. Huawei devançait également l’américain au troisième trimestre avec 17% de part de marché. L’étude du cabinet Kantar confirme (à quelques points près) cette tendance. Statista, lui, estimaient la part de marché de la Pomme à 25% toujours derrière Samsung et ses 40%.

Stéphane Richard parlait-il du segment premium ? Si tel est le cas, les chiffres de Counterpoint, publiés en avril 2019, confirmaient la domination d’Apple sur le marché des smartphones à plus de 800 dollars. Mais le chiffre annoncé allait bien au-delà de 40% (plus de 50% de part de marché). Aucune étude à ce jour ne confirme les chiffres annoncés par Stéphane Richard.

« Proposer la 5G à un prix attractif »

Concernant les forfaits, le PDG d’Orange se veut rassurant. Il souhaite « proposer la 5G à un prix attractif » pour entrer dans « un modèle vertueux « . Les abonnés paieront « peut-être un petit peu plus » mais disposeront de meilleurs débits et probablement plus de data. Concrètement, « on sera dans des zones très voisines de la 4G » assure-t-il.

Stéphane Richard ajoute que les prix ne dépendront pas « forcément du montant des enchères », les acquisitions de fréquences reposant sur « un raisonnement économique sur 20 ans ». Ces explications ne tiennent probablement pas compte des stratégies concurrentes. Si les autres opérateurs ne se sont pas encore exprimés concrètement sur la 5G, ils pourraient opter pour un positionnement tarifaire agressif. Souvenez-vous : lors du passage de la 3G à la 4G, certains d’entre eux avaient lancé des offres sans augmentations de prix.