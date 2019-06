Marvel : les nouveautés que le multivers peut apporter au MCU (1/2)

D’ici quelques jours, le 3 juillet prochain, on va pouvoir découvrir Spider-man : Far From Home, le nouveau Marvel dans les cinémas. Au programme, Mysterio qui annonce notamment l’existence du multivers. Rien ne garantit qu’il dise la vérité mas la perspective reste séduisante. Voici les conséquences que cela pourrait avoir pour les personnages si on se base sur les comics.

Les versions « négatives » des super-héros Marvel

Alors certes, c’est un peu cliché, mais on peut s’y attendre de façon très probable. DC Comics a déjà tâté le terrain avec succès dans l’Arrowverse, avec des héros « nazifiés » (cela marche toujours). Pourquoi pas un Captain America favorable à Hydra ? Un Iron-Man despote militaire ? On en salive déjà.

Ramener des héros morts

La réalité d’un univers n’est pas celle des autres. Mais Avengers : Endgame ne s’est pas forcément terminé de la même façon pour tout le monde. Certains super-héros de Marvel, morts à l’écran, pourraient donc revenir. Mais l’histoire de Gamorra, qui exploite déjà en partie cette idée, incite à la prendre avec des pincettes.

Black Panther vs Black Panther

On a choisi un personnage aléatoire pour décrire l’idée, mais on peut très bien imaginer un multivers dans lequel un acteur va faire face à lui-même. Après tout, Captain America nous en a déjà donné une petite idée, l’idée ne demande désormais plus qu’à être exploitée d’une façon plus sérieuse.

Et si Thanos avait gagné ?

Vous vous souvenez du choc quand Thanos a effacé la moitié de l’univers d’un claquement de doigt ? Et s’il avait réussi la seconde fois, effaçant cette fois tout le monde ? L’univers « principal » reste une histoire de super-héros et doit donc avoir une sorte de happy-ending. Mais ce n’est pas le cas pour tous les univers…

Un meilleur suivi des comics

On peut reconnaître au MCU une fidélité dans l’esprit aux comics, mais pas forcément dans les détails. Dans certains univers du multivers, on peut imaginer que les détails seront mieux respectés.