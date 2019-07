Les nouveaux emojis d’Apple et Google seront encore plus divers et inclusifs

Cela devient désormais une habitude. Chaque année, les ajouts de nouveaux emojis sont largement commentés et analysés. Il faut dire que malgré les réticences de certains utilisateurs, ces derniers font clairement partie de nos habitudes et il semble difficile de concevoir une conversation en ligne sans jamais en utiliser. Ils font donc l’objet de toute l’attention des constructeurs, conscients de l’enjeu en termes d’image et de l’impact qu’ils peuvent avoir sur leur communication.

Poursuivant sur leur lancée, Apple et Google ont profité du World Emoji Day pour présenter les visuels de leurs nouvelles créations. Ces ajouts apportent plus de diversité et d’inclusion. En tout une soixantaines de nouveaux emojis seront disponibles sur iOS et Android 10 Q cet automne.

Loutre, flamant rose et gaufre seront rajoutés à la liste des emojis disponibles

Dans le détail, on retrouvera un chien-guide, un fauteuil roulant, une prothèse de bras, une prothèse auditive. L’emoji « se tenir la main » comprendra désormais 75 combinaisons possibles de couleurs de peau et de sexe. On aura en outre plus de référence à la culture indienne avec un temble hindou, une lampe Diya et un sari.

Apple insiste d’ailleurs dans son communiqué sur cette démarche volontariste en faveur de la diversité :

Célébrer la diversité sous toutes ses formes fait partie intégrante des valeurs d’Apple et ces nouvelles options permettent de combler un vide important dans le répertoire des emojis.

Une série d’emojis beaucoup moins sérieux feront par ailleurs leur apparition. Côté animaux, la loutre, le paresseux, le flamant rose ou encore l’orang-outang seront disponibles. La nourriture ne sera pas en reste avec l’arrivée du beurre, de l’ail, du falafel et de la gaufre. La liste est encore longue et l’on trouvera par ailleurs des loisirs plus spécifiques avec le parapente ou encore le cerf-volant. Bref, il y aura de quoi faire pour illustrer et rendre nos conversations encore plus drôles et divertissantes.