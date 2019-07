Les revenus d’applications ont atteint 39,7 milliards de dollars au premier semestre 2019

L’App Store toujours devant le Play Store

Lors des six premiers mois de l’année 2019, les revenus issus du Google Play Store et de l’App Store ont totalisé 39,7 milliards de dollars US selon un rapport récent de Sensor Tower. Ce chiffre est en hausse de 15,4 % par rapport au premier semestre 2018, soit une belle progression. Le rapport montre également que si les dépenses en applications augmentent, la croissance n’est en revanche pas aussi rapide que les années précédentes et on observe de manière générale une baisse globale du nombre d’installations d’applications.

Toujours selon ce rapport, l’App Store continue de rapporter plus d’argent que le Play Store. En effet, le magasin d’apps de la firme de Cupertino continue de dominer le marché mondial. L’App Store aurait ainsi généré 80% de revenus en plus par rapport à de l’entreprise de Mountain View. Cependant, les téléchargements sur la boutique d’applications de Google ont augmenté de 16,4%.

L’App Store aurait généré 25,5 milliards de dollars dans le monde au cours du premier semestre, contre 14,4 milliards pour le Google Play Store. L’année dernière à la même époque, l’App Store avait dégagé 22,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit une hausse de 13,2% en l’espace d’un an.

Les applications de messagerie dominent le classement

Les trois applications les plus téléchargées dans le monde sont sans surprise WhatsApp, Messenger et Facebook. L’entreprise de Mark Zuckerberg occupe donc les trois marches du podium puisque, rappelons-le, WhatsApp appartient à Facebook. En revanche, Instagram subit de plein fouet la concurrence de TikTok dans le domaine des réseaux sociaux pour les jeunes puisque l’application mobile de partage de vidéo a été mieux classée que la plateforme de photos en termes de téléchargements.

Tinder est de son côté devenue l’application non-jeu la plus rentable et a donc ravi la première place à Netflix. On retrouve ensuite Tencent Video, iQIYI puis YouTube à la cinquième place du classement.