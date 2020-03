Les signatures multiples arrivent dans Gmail

Gmail offre d’innombrables options, comme notamment la possibilité d’utiliser plusieurs comptes, alias et redirections dans une même interface, ce qui permet entre autres de choisir à partir duquel on envoie ou on répond à un email.

Mais le service de messagerie de Google ne permettait pas encore d’utiliser plusieurs signatures sur une seule adresse. C’est désormais chose faite. Avec cette dernière mise à jour publiée hier, Gmail offre désormais la possibilité de paramétrer plusieurs signatures, et de choisir laquelle ornera vos emails, en partant du même compte.

Plusieurs signatures en fonction des destinataires

A quoi ça sert ? Il y a plusieurs bonnes raisons d’utiliser les signatures multiples, par exemple pour différencier vos signatures selon vos interlocuteurs, mettre en avant un lien ou une compétence plutôt qu’une autre, masquer des données professionnelles lorsque vous envoyez un email concernant votre vie personnelle, ou encore gérer votre signature en fonction de la langue dans laquelle vous envoyez un email.

Pour activer la fonctionnalité, il suffit d’ouvrir Gmail et de se rendre sur la page Paramètres en appuyant sur l’icône de l’engrenage en haut à droite de la page, puis sur Paramètres > Général. Trouvez ensuite « Signature » et choisissez « Créer une nouvelle signature » pour ajouter plusieurs signatures. Si vous souhaitez changer de signature lors de la composition d’un message, il vous suffit d’ouvrir le menu « Signature », qui apparait sous la forme d’une icône représentant un crayon en bas à droite de barre d’outils en pied d’email.

Cette nouvelle fonctionnalité est déployée dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs de G Suite et de Gmail personnel et se poursuivra au cours des deux prochaines semaines. Si vous ne l’avez pas encore, soyez patients, ce n’est qu’une question de jours. Si vous voulez en savoir plus, Google a également mis en place un guide sur l’utilisation des signatures multiples.