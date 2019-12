Les smartphones Android enfin plus puissants que les iPhone ?

Bien souvent, on entend que les processeurs Apple ont au moins deux générations d’avance sur ceux utilisés par les téléphones Android. Si de nombreux constructeurs, comme Samsung et ses SoC Exynos, fabriquent eux-mêmes leurs processeurs, le principal d’Apple reste inévitablement Qualcomm et sa gamme Snapdragon. D’ailleurs même Samsung laisse en partir de côté ses Exynos pour les Snapdragon quand il s’agit d’équiper ses smartphones haut de gamme, même si les smartphones vendus en France utilisent toujours le chipset maison.

Alors que la puce Snapdragon 855 affiche des performances similaires à celles de la Apple A11 (iPhone 8), elle est 25% plus lente que la puce A13 utilisée pour les iPhone 11. Suite à de nombreuses séries de tests, il s’avère que Qualcomm avec son SoC Snapdragon 865 devance l’Apple A13 qui se trouve dans l’iPhone 11.

Lors de plusieurs tests, le Galaxy Note 10+ qui est basé sur un SoC Snapdragon 855 a terminé la session en 45,3 secondes, tandis que l’ iPhone 11 Pro Max l’a terminé en 40 secondes. En conclusion, le processeur Snapdragon est moins rapide de 5 secondes par rapport à la puce Apple A13. Cependant, lorsque les testeurs ont essayé la Snapdragon 865 le résultat obtenu est largement différent. La puce Snapdragon 865 effectue la session de test en 36,6 secondes. C’est donc 20% plus rapide que le Snapdragon 855, et surtout 8% mieux que l’Apple A13 qui est embarquée par l’iPhone 11.

Il sera intéressant de voir ce que peuvent faire les constructeurs comme Samsung, OnePlus, ou encore Sony avec cette puce Snapdragon 865. Il faut également imaginer ce que pourront donner des smartphones Xiaomi, Oppo, Lenovo et Asus, avec un tel processeur. Cette nouvelle puce va rendre l’environnement Android encore plus populaire, et avec des arrivées comme le Pixel 5 il se pourrait que Google frôle le smartphone parfait.