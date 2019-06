L’ESA dévoile les chiffres de l’E3 2019, et c’est en baisse !

Voilà déjà cinq jours que l’E3 2019 a fermé ses portes et il est désormais l’heure du bilan pour l’ESA (The Entertainment Software Association), les organisateurs du salon. Depuis quelques années, le nombre de visites est très bon et souvent en augmentation, cependant, pour cette édition 2019, le salon a connu une faible baisse. Une conséquence directe des conférences pré-E3 un peu décevantes ?

E3 2019 – Une édition faible même dans les visites !

C’est donc officiel, les chiffres viennent de tomber, l’E3 2019 fut bien décevante même au niveau des visites pour les organisateurs de l’événement ! Du 11 au 13 juin dernier, c’est pas moins de 66,100 visiteurs qui se sont rendus dans les allées du Convention Center pour y dévoiler l’avenir du jeu vidéo et les prochains jeux présentés en avant-première. C’est toujours 3,100 visiteurs de moins que l’année dernière et ses 69,200 visiteurs ! Sur ces dernières années, cela donne ainsi :

E3 2019 : 66,100 visiteurs

E3 2018 : 69,200 visiteurs

E3 2017 : 68,400 visiteurs (première année d’ouverture au public)

(première année d’ouverture au public) E3 2016 : 50,300 visiteurs

E3 2015 : 52,200 visiteurs

E3 2014 : 48,900 visiteurs

E3 2013 : 48,200 visiteurs (présentation de la nouvelle génération avec la PS4 et la Xbox One)

On peut donc voir que depuis l’ouverture au public du salon, c’est en moyenne 15.000 à 18.000 joueurs qui se rendent au salon, pour environ 50.000 journalistes et influenceurs du monde entier. Cette année 2019 connait une légère baisse, est-ce la faute aux conférences moyennes ? Ou l’absence de Sony et PlayStation ? Quoi qu’il en soit, l’année 2020 risque d’ores et déjà d’être assez dingue, puisque ce sera la première fois de l’histoire de l’E3 que le salon sera ouvert aux joueurs une année d’annonce de nouvelles consoles. En 2013, avec 48,200 visiteurs, l’E3 avait battu son record de visites. Record qui sera ensuite battu en 2014, puis en 2015, avant de connaitre une légère baisse en 2016.

L’E3 2020 – PS5, Xbox Scarlett, Google Stadia, Switch Pro ?

Vous pouvez dès maintenant noter dans vos agendas les dates du 9, 10 et 11 juin 2020, qui sont les dates du prochain E3. Soyons fous, notez également les 5, 6, 7 et 8 juin qui seront sans doute les dates du prochain EA Play et des conférences pré-E3 2020. Après une année 2019 assez décevante (notre résumé complet juste ici), l’année 2020 devrait s’annoncer beaucoup plus intéressante avec l’arrivée des nouvelles consoles ! La Xbox Scarlett étant déjà confirmée pour la fin d’année 2020 (sans doute novembre), la PS5 n’arrivant pas avant la fin d’année 2020 également, Google Stadia sera dans sa première année et la Switch Pro aura sans doute fait parler d’elle d’ici là !