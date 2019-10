L’État Islamique tente aussi de recruter via TikTok, l’une des apps préférées des ados

Ces deux dernières années, l’application TikTok n’a cessé de faire parler d’elle. Lancée en 2017, ce réseau social compte aujourd’hui plus d’un milliard de téléchargements sur Android et sur iOS.

Dernièrement, nous avons appris que TikTok, surtout utilisé par les adolescents, commence à intéresser l’État Islamique. Il y a quelques jours, le Wall Street Journal a indiqué dans un article que l’agence Storyfull, spécialisée dans l’analyse des réseaux sociaux, a repéré une vingtaine de comptes liés à l’État Islamique, qui faisaient de la propagande terroriste sur la plateforme dans le but de recruter.

Les publications découvertes par Storyfull ainsi que les comptes à l’origine de celles-ci ont déjà été supprimés par TikTok. Cité par Cnet.com, un représentant du réseau social a également déclaré : « Nous interdisons en permanence tous les comptes et appareils associés dès qu’ils sont identifiés, et nous développons en permanence des contrôles toujours plus stricts pour détecter de manière proactive les activités suspectes. Il s’agit d’un défi, à l’échelle de l’industrie, qui est compliqué par de mauvais acteurs qui cherchent activement à contourner les mesures de protection, mais nous avons une équipe dédiée à la protection agressive contre les comportements malveillants sur TikTok. »

L’un des fléaux d’internet

La propagande terroriste est un fléau auquel presque tous les réseaux sociaux doivent faire face. Au mois de septembre, Facebook a par exemple annoncé avoir supprimé 26 millions de contenus liés aux groupes terroristes comme l’État Islamique ou al-Qaeda, durant ces deux dernières années. Quant à Google, il aurait inspecté plus d’un million de vidéos suspectes sur YouTube, rien que durant les trois premiers mois de 2019.

Notons aussi que plusieurs entreprises, dont Facebook, Twitter, YouTube et Microsoft, partagent une base de données commune qui permet d’identifier les contenus de propagande terroriste en ligne.