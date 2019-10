Le propriétaire de TikTok présente ses nouvelles ambitions

Bytedance, la firme chinoise propriétaire, entre autres, de l’application au succès mondial, TikTok, vient d’afficher des résultats supérieurs aux attentes pour ce premier semestre. En effet, l’entreprise affiche un chiffre d’affaire entre 50 et 60 milliards de yuans, soit entre 7 et 8 milliards de dollars.

Le géant chinois, qui est la plus grande licorne du monde, valorisée à 78 milliards de dollars, pourrait devenir rentable dès le second semestre 2019. Suite à ces résultats, la startup pékinoise aurait même revu ses prévisions à la hausse. En effet, si initialement l’objectif était de réaliser un chiffre d’affaires de 100 milliards de yuans, le nouvel objectif est maintenant de 120 milliards de chiffre d’affaires pour 2019.

Le plus impressionnant, c’est que la plupart des revenus réalisés par l’entreprise sont réalisés en Chine. Selon Bytedance, TikTok n’en n’est qu’au début de sa rentabilité. Malgré cette réussite, Bytedance ne fait pas partie des BATX, et justement de nombreux analystes qualifient Bytedance de menace pour les autres entreprises technologiques chinoises, notamment Tencent et Baidu. Bytedance compte 1,5 milliard d’utilisateurs actifs mensuels sur ses applications, et 700 millions d’utilisateurs actifs au quotidien.

Bytedance ne compte plus seulement sur la Chine

En concurrence directe avec Baidu, Bytedance a lancé un moteur de recherche intégré à Toutiao. Le géant chinois vient également d’acquérir l’équivalent de Wikipédia en Chine : Baike. Cette acquisition permet à la société d’élargir ses activités et se placer dans de nouveaux marchés. Pour concurrencer Tencent, Bytedance a racheté au mois de mars le studio de jeu vidéo mobile Mokun Technology. Par ce biais, la maison mère de TikTok s’est positionnée plus profondément dans l’industrie du jeu vidéo.

Pour continuer sur la lancée de son application TikTok qui a récolté un succès international, Bytedance continue de lancer des applications en dehors des frontières chinoises. Par exemple, la suite d’applications de productivité Lark, ou encore une application de streaming musical qui ne devrait par tarder à être lancée. Avec cette application, Bytedance compte concurrencer non pas ses compatriotes, mais bien des acteurs occidentaux comme Spotify, Apple Music ou encore Amazon Music.