Roborock S6 MaxV, le nouvel aspirateur robot de référence est disponible en exclu chez Boulanger

Le Roborock S6 MaxV est à la rédaction depuis plus de deux semaines, et nos tests se sont révélés impressionnants. En attendant la publication du test complet, ce nouveau modèle, le plus haut de gamme de la marque, vient de devenir disponible à la vente en France. Comme souvent, la marque propose une un lancement chez un revendeur exclusif, à savoir Boulanger. Alors que le Roborock S6 est un excellent modèle, cette version MaxV apporte son lot de nouveautés qui le rendent quasi parfait.

Il est le premier modèle de la marque à embarquer deux caméras à l’avant qui captent 30 images par seconde avec un champ de vision de 120°. Couplées à l’Intelligence Artificielle, elles sont capables de reconnaître certains objets comme les chaussures, les prises murales, les tabourets et… les excréments d’animaux ! Mieux, le système s’améliore de jour en jour, et la base de données s’enrichit.

Découvrir le Roborock S6 MaxV

Deux caméras, pour plus d’intelligence

Ces caméras permettent donc d’éviter plus intelligemment les objets, et ne pas avoir de mauvaise surprise quand vous rentrez chez vous. Niveau puissance d’aspiration, le S6 MaxV gagne 25% grâce au S6, qui était déjà très performant, mais reste tout aussi silencieux avec 67 dB au compteur.

Au rang des améliorations, on note un bac à eau plus grand emprunté au S5 Max de la marque. Dans les faits, on a constaté une bien meilleure efficacité du mode serpillière qui permet un nettoyage global encore plus performant.

Comme tous les modèles précédents, il peut être lancé à distance, programmé, et même piloté en cas de besoin. L’application Roborock est par ailleurs compatible avec Google Assistant et Alexa, vous pouvez donc lancer l’aspirateur à la voix, ou l’intégrer dans vos routines.

Une cartographie très avancée

La force des aspirateurs robots Roborock c’est leur gestion de la cartographie. Sur ce S6 MaxV, on retrouve le mapping automatique des pièces, que vous pouvez nettoyer individuellement si nécessaire. En plus de cela, cette nouvelle version supporte jusqu’à 4 étages. S’il ne monte pas (encore) les escaliers, il peut être très pratique pour nettoyer plusieurs étages d’un bureau par exemple. Dès le premier nettoyage, le télémètre laser et les caméras permettent de mapper votre logement. C’est le premier modèle de la marque à embarquer un processeur Qualcomm, pour une analyse plus rapide.

Niveau autonomie, on est toujours sur du très haut de gamme avec une charge complète qui dure 3 heures en mode silencieux. Autrement dit, vous pouvez nettoyer une surface de 250 m2 quand le S6 MaxV est à 100%. Sur la vitesse, nous avons relevé une minute par m2 dans le mode standard.

Lorsque l’aspirateur robot détecte un objet, une photo est prise (et stockée localement), pour que vous puissiez savoir où il se trouve. Cette fonction a aussi été pensée pour éviter les mauvaises aventures, comme le déchiquetage d’une multiprise. Dans l’application, vous verrez quel type d’objet a été reconnu, et si l’aspirateur ne le connait pas, il l’évite simplement.

C’est l’aspirateur robot le plus avancé chez Roborock, et il est amené à s’améliorer de jour en jour avec la progression de l’IA intégrée et le processeur Qualcomm). Pour son lancement, il est proposé exclusivement chez Boulanger, au prix de 649€. C’est deux fois moins cher que son équivalent chez iRobot.

