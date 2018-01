Nintendo va prochainement proposer une expérience unique avec le Nintendo Labo, qui va permettre de créer des « Toy-Con », de nouveaux accessoires en carton pour la Switch.

Nintendo Labo : l’expérience en carton pour la Nintendo Switch

Alors que certains s’attendaient à une annonce fracassante pour la Nintendo Switch, Big N a officialisé de « nouvelles manières de jouer » avec Nintendo Labo. C’est hier soir, à l’occasion d’un rendez-vous Nintendo Direct plutôt attendu, que le géant nippon a dévoilé Nintendo Labo, sa toute dernière nouveauté. Ce dernier va permettre aux joueurs de mettre au point divers éléments comme une moto, un canne à pêche, un piano, à partir… de morceaux de carton.

En effet, le Nintendo Labo va mettre entre les mains des joueurs des morceaux de carton qu’il faudra assembler pour créer des Toy-Con. Le bundle comprendra également un logiciel avec des jeux adaptés, sans oublier un didacticiel vidéo complet pour assembler ses bouts de carton, en suivant une vidéo directement affichée sur la Switch. Une fois assemblés, les Toy-Con peuvent être combinés entre eux pour jouer de manière inédite. Bien sûr, il conviendra parfois de loger les Joy-Con dans ses créations en carton, ou même la Switch en elle-même.

Cette nouvelle création made in Nintendo sera lancée en Europe dès le 27 avril prochain. Deux packs seront disponibles avec d’un côté le Toy-Con 01 Multi Kit, à 69,99 dollars, et de l’autre, le Toy-Con 01 Kit Robot, à 79,99 dollars. Le premier inclura pas moins de 28 planches de carton, 3 feuilles d’autocollants, des coussinnets adhésifs, de la ficelle, des oeillets ou encore des élastiques. Le second permettra de son côté d’assembler le fameux robot que l’on peut voir dans la vidéo de présentation. Evidemment, chaque pack est fourni avec une cartouche de jeu.

Côté assemblage, Nintendo s’adresse aux plus jeunes, puisque les Toy-Con ne nécessitent aucune forme de colle ou de ciseaux. En plus des pack précités, Nintendo proposera également des éléments de personnalisation, pour égayer un peu ses créations. Reste à savoir maintenant comment sera accueillie cette nouvelle création made in Nintendo, qui s’adresse aux plus jeunes ainsi qu’aux plus créatifs, et à tous ceux qui n’ont pas peur de glisser leur Switch dans un support en carton…

En amont de sa disponibilité en boutiques, Nintendo Labo sera présenté à l’Atelier début mars. L’occasion pour les parents et les enfants de découvrir en avant-première ce nouveau concept à Paris, à la Cité des sciences et de l’industrie. Il s’agira d’un événement spécial où seront rassemblés les enfants, les parents, les médias et les intervenants pour construire, jouer et découvrir grâce à Nintendo Labo. Pour s’inscrire, c’est par ici.