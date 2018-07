L’IA de Google détecte votre pose et affiche une photo qui correspond à celle-ci

Google montre ses progrès en vision par ordinateur à travers une nouvelle démonstration.

Vous avez du temps à perdre ? Essayez Move Mirror, la petite démonstration que Google vient de mettre en ligne pour montrer les progrès de PoseNet, un modèle capable de détecter les formes humaines sur les images en identifiant les articulations.

Vous vous mettez devant votre webcam, adoptez n’importe quelle pose, et l’IA de la firme de Mountain View identifiera vos articulations. « Move Mirror fera correspondre vos mouvements en temps réel à des centaines d’images de personnes faisant des poses similaires à travers le monde. On se sent comme devant un miroir magique qui reflète vos mouvements avec des images de toutes sortes d’activités humaines – du sport et de la danse aux arts martiaux, au théâtre et au-delà », explique Google. Et pour pimenter le tout, la démonstration vous permet même de générer un GIF à partir de cette expérience.

Le jeu est addictif, mais il permet surtout de constater les avancées de Google dans le domaine de la vision par ordinateur. D’ailleurs, l’objectif de la firme est d’attirer l’attention sur le modèle utilisé. « Nous voulions également rendre l’apprentissage automatique plus accessible aux codeurs et aux concepteurs en introduisant l’estimation de la pose dans le navigateur, ce qui, espérons-le, les inciterait à expérimenter cette technologie », affirme Google.

Une petite démo pour Tensorfow.js

Si Pose Mirror n’est qu’un petit jeu, on peut déjà imaginer comment cette détection des poses en temps réel pourrait être utilisée dans des applications plus sophistiquées, par exemple pour transformer les webcams basiques en contrôleurs pour les ordinateurs.

Google explique également que cette expérience est basée sur la bibliothèque Tensorflow.js, qui permet de lancer des modèles de machine learning sur l’appareil de l’utilisateur. De ce fait, l’estimation des poses se fait sur le navigateur, et l’image sur la webcam n’est pas transférée vers un serveur.