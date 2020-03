LinkedIn met en ligne des playlists Spotify censées propulser votre carrière

Depuis quelques années, Spotify est devenu le leader incontesté du streaming musical. Cette position il la doit à son large catalogue de titres et artistes, sans oublier ses nombreux investissements dans le domaine du podcast. Mais ce qui attire les utilisateurs sur Spotify c’est surtout la quantité de playlists plus originales les unes que les autres. Grâce à cela, l’entreprise suédoise parvient à proposer une expérience utilisateur incroyable.

Aujourd’hui, des playlists Spotify deviennent de véritables tremplins pour de nouveaux artistes, comme c’est le cas avec RapCaviar qui est devenue la playlist la plus influente au monde. Spotify correspond à tous les goûts, vous pouvez trouver des playlists correspondant à n’importe quel style musical. Le géant suédois a poussé le concept encore plus loin en présentant des playlists dédiées aux animaux de compagnie.

Désormais, c’est un réseau social qui a choisi d’exploiter le potentiel des playlists Spotify. À la surprise générale, LinkedIn, le réseau social professionnel vient de mettre en ligne 6 playlists intitulées : « Women at Work », « New Job. Fresh Start. », « Never Give Up », « Interview Time », « Refine & Focus », et « Opportunity Knocks ».

Ever need the track to help you get the #job done? We got you. Now introducing: LinkedIn playlists on @Spotify. https://t.co/J3lxyMqn1y pic.twitter.com/CpZd9icogw — LinkedIn (@LinkedIn) March 2, 2020

Si l’on prend l’exemple de la playlist « Refine & Focus », LinkedIn la décrit comme une playlist qui permet « d’améliorer votre profil Linkedin et d’affiner vos compétences professionnelles ». Cette dernière est principalement composée de musiques d’ambiance permettant de se concentrer facilement sur une tâche en cours. Les scientifiques et la société Spotify savent toutes deux que la musique est étroitement liée à l’humeur, de ce fait, les nombreuses playlists présentent sur Spotify utilisent parfaitement ce principe.

Grâce à ces playlists de plus en plus précises, Spotify peut très simplement dresser votre profil. En vous proposant par exemple les playlists LinkedIn lorsque vous êtes au bureau, des podcasts en rentrant le soir, et une playlist rythmée pour les heures où vous êtes en train de faire du sport.