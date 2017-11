L’intelligence artificielle de Photoshop sélectionne les objets à votre place

L’une des tâches les plus pénibles sur Photoshop pourra bientôt se faire en quelques clics grâce à l’intelligence artificielle. Considéré comme un savoir-faire mais également comme un travail pénible, le détourage pourra bientôt se faire automatiquement grâce à la nouvelle fonctionnalité « Select Subject » d’Adobe.

L’éditeur de logiciels vient de présenter cette fonctionnalité dans une vidéo YouTube et selon la légende, Select Subject fera partie des nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur Photoshop CC.

Comme vous avez pu le voir sur la vidéo ci-dessus, le logiciel d’Adobe détecte automatiquement les sujets sur les photos et permet de les isoler en quelques clics.

« Les détails compliqués sur le sujet ne sont pas un problème, car cette fonctionnalité utilise l’apprentissage automatique pour reconnaître les objets », explique Meredith Payne Stotzner, product manager, dans la vidéo.

Cependant, si l’intelligence artificielle a manqué quelques détails, il est toujours possible de corriger manuellement. Mais en tout cas, l’action de Select Subject permet déjà de faire une importante économie de temps. Et même si au lancement, la fonctionnalité aura quelques aléas, elle devrait s’améliorer dans le temps puisque c’est le principe de l’apprentissage automatique. Select Subject est propulsé par Sensei, la plateforme d’intelligence artificielle qu’Adobe a dévoilé en 2016.

Pour le moment, on ne sait pas exactement quand Selecte Subject arrivera sur Photoshop CC. Mais selon le compte Twitter du logiciel, c’est pour « bientôt ».

Sneak alert! Learn about Select Subject, a new Adobe Sensei-powered tool that enables users to make selections in one click, coming soon to #Photoshop CC: pic.twitter.com/csmtX0YHSk

— Adobe Photoshop (@Photoshop) November 28, 2017