L’iPhone SE2 n’est pas encore officiel, mais les coques sont déjà là

Cela fait plusieurs mois que les médias relaient des fuites et des rumeurs sur l’iPhone SE2 ou l’iPhone 9. Pour rappel, d’après les nombreuses sources non officielles, il s’agira d’un successeur de l’iPhone SE, avec un design compact (probablement à la iPhone 8), une fiche technique plus modeste que celle de l’iPhone 11, mais une puce A13 qui permettra à l’appareil d’avoir des performances comparables à celles des modèles premium.

Ce modèle, très attendu, devrait sortir ce premier semestre 2019 (sauf changement à cause du coronavirus) et son prix devrait être aux alentours des 350 dollars aux États-Unis.

Celui-ci ne devrait pas encore avoir la 5G, et son écran sera probablement un LCD, mais pas un OLED comme ceux de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro.

En somme, il s’agirait d’un modèle compact, mais aussi abordable, avec lequel Apple pourrait contrer les offres de marques comme Xiaomi sur le milieu de gamme ou les smartphones Galaxy A de Samsung.

Les fabricants de coques prennent de l’avance

Pour le moment, Apple n’a encore donné aucun indice qui pourrait corroborer les rumeurs sur l’iPhone SE2 ou l’iPhone 9. Mais cela n’a pas empêché des fabricants d’accessoires de prendre de l’avance en listant déjà des coques pour cet appareil.

Comme le note le site MacRumours, les fabricants de coques Totalee liste déjà une coque pour l’iPhone SE2 sur son site. Des coques similaires sont également listées par quelques vendeurs sur les plateformes comme Amazon ou Alibaba, en Chine.

Ces entreprises auraient-elles informé par avance par Apple ? Probablement pas. MacRumours pense plutôt que les fabricants de coques se basent uniquement (comme tout le monde) sur les rumeurs qui circulent au sujet de l’iPhone SE2 ou de l’iPhone 9.

Totalee, par exemple, indique que sa coque pour ce modèle sera disponible le 24 mars. Mais cette date correspondrait simplement au début des précommandes de l’iPhone SE2 en 2017 (et l’entreprise pense probablement qu’Apple pourrait choisir la même date pour lancer les précommandes de l’iPhone SE2 en 2020).

En tout cas, lister en précommande à l’avance les coques pour un modèle qui n’est pas encore sorti pourrait s’avérer payant pour ces entreprises, ne serait-ce que pour le référencement.