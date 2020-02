iPhone SE2/iPhone 9 : les essais de production auraient commencé, lancement prévu au mois de mars

Cela fait des mois que les médias évoquent l’iPhone SE2 ou l’iPhone 9. En effet, avant de lancer ses premiers iPhone 5G en septembre, Apple lancerait d’abord un nouvel iPhone abordable, successeur de l’iPhone SE dévoilé en 2016, ce premier semestre.

Apparemment, le lancement de ce successeur de l’iPhone SE est imminent. Cette semaine, le site TechRadar relaie une information publiée par le site MyDriver qui nous en apprend plus sur l’agenda d’Apple. D’après cette source, l’iPhone SE2 ou l’iPhone 9 (pour le moment, on ne sait pas lequel de ces deux noms sera utilisé) serait déjà en production d’essai. Et la production de masse de ce nouveau smartphone débuterait mi-février. Quant au lancement, il aurait lieu en mars.

Bien évidemment, pour le moment, ces informations sont à prendre avec les précautions d’usage. Cependant, il est à noter que celles-ci convergent avec ce qui était indiqué par les précédentes rumeurs sur l’iPhone SE2 ou l’iPhone 9.

Un iPhone puissant, mais compact et abordable

A priori, ce nouvel iPhone devrait cibler la clientèle qui avait acheté l’iPhone SE. De ce fait, le prix de l’iPhone SE2 ou de l’iPhone 9 devrait donc s’aligner avec celui de son prédécesseur en 2016. D’après les rumeurs, l’appareil aurait un design assez similaire à celui de l’iPhone 8, avec des bordures et un bouton d’accueil qui intégrera un scanner d’empreintes digitales.

En ce qui concerne les appareils photos, le successeur de l’iPhone SE devrait aussi avoir une fiche technique plus modeste que celles de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro. Cependant, l’appareil serait équipé de la puce A13, qui permettra à celui-ci d’avoir des performances comparables à celles des appareils présentés par Apple au mois de septembre.

L’iPhone SE2 ou l’iPhone 9 devrait ainsi à la fois attirer les clients d’Apple qui préfèrent le design à l’ancienne, mais également ceux qui souhaitent utiliser l’écosystème de la firme de Cupertino, mais qui ne veulent pas payer le prix d’un iPhone 11 ou d’un iPhone 11 Pro.

On notera juste que d’après d’autres sources, Apple pourrait aussi ralentir sa production et retarder le lancement de ce successeur de l’iPhone SE. La chaîne d’approvisionnement d’Apple pourrait en effet être affectée par l’épidémie du coronavirus.