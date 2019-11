Les iPhone XR tombent à 659€ chez Amazon en vente flash

Alors que les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, les vendeurs commencent à intensifier leurs offres promotions, et c’est le cas d’Amazon depuis le début de la semaine. Aujourd’hui, ce sont les iPhone XR qui voient leur prix chuter à 659€ pour les modèles noir et rouge. Pas de reconditionnement ou vendeurs tiers, cette offre est neuve, et expédiée directement par Amazon.

Cette vente flash iPhone XR sur Amazon porte donc sur le modèle 64 Go du smartphone le plus vendu par Apple sur la génération précédente. Alors que les iPhone 11 sont disponibles depuis peu, les iPhone XR possèdent un excellent rapport qualité-prix, avec leur puce surpuissante, la A12 Bionic.

Apple iPhone XR : une référence, un prix en baisse

Autre vrai atout de cet iPhone XR d’Apple en vente flash : son autonomie. C’est le premier smartphone de la marque à avoir été unanimement reconnu pour sa longévité, et les nouveaux iPhone 11 Pro lui ont emboîté le pas. Reste qu’avec un tarif très réduit vis-à-vis de son prix de lancement (l’iPhone XR était vendu 855€ puis 709€), c’est un choix idéal si vous ne voulez pas exploser votre budget. Il propose un écran Liquid Retina de 6,1 pouces, une résistance à l’eau jusqu’à un mettre, un appareil photo de 12 Mpx et la recharge sans fil.

Comme l’iPhone XR en promo chez Amazon est expédié et vendu par le marchand, vous bénéficiez donc de la garantie constructeur Apple de deux ans. Dans les faits, vous avez droit au même SAV que lors d’un achat en Apple Store.

iPad Pro, Macbook Pro, Amazon multiplie les promos

Depuis le début de la semaine, Amazon met les petits plats dans les grands en proposant son lot de réductions et ventes flash sur les produits Apple. Le marchand anticipe certainement le Black Friday, tant la concurrence sera rude pendant l’événement. En attendant, vous pouvez réaliser de très belles économies sur les iPad Pro, Macbook, iPhone 11 Pro et AirPods 2.

Voici les promotions encore en cours chez le marchand :

