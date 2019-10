Living with Yourself sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention les paragraphes suivants contiennent de légers spoilers sur la série Living with Yourself, actuellement disponible sur Netflix. Vous lisez donc à vos risques et péris.

« Quand il y en a un, ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes », déclarait il y a 10 ans Brice Hortefeux. Heureusement, cette sentence ne s’applique pas au génial Paul Rudd, acteur comique essentiel à nos soirées d’hiver, parfait Ant-Man chez Marvel et qui se dédouble désormais sur Netflix.

Living with Yourself voit double

On commence par l’histoire. Paul Rudd, plutôt habitué à jouer les seconds couteaux à la télévision, prend ici le rôle principal. Et même le second rôle principal. En effet, il incarne Miles Elliot, un quadragénaire à la vie quelque peu ratée, tant au travail qu’en amour. Dans cette drama-comédie, il décide sur les conseils d’un collègue de se rendre dans un spa qui lui permettrait de devenir une meilleure personne. Le problème ? Il va désormais devoir cohabiter avec cette seconde version de lui même, meilleur que lui dans tous les domaines ou presque.

Premier avis. Courez-le voir. Second avis ? N’y allez tout de même pas avec de trop hautes attentes. Si l’acteur est, de notre point de vue, vraiment bluffant dans ce double rôle, la série en elle-même manque d’ambition. A nouveau, Netflix joue sur la carte de la mini-série, pour décliner un concept déjà éculé, sans que l’on ait vraiment l’impression qu’il y ait ce petit plus qui pourrait faire la différence. Le scénario est certes bien ficelé et la série simple mais réussie visuellement. Mais les rebondissements sont aussi prévisibles.

On regrette dans un premier temps que la série ne fasse que huit épisodes, mais très vite le rythme s’essouffle. Sans Paul Rudd, on fermerait. Pour son jeu d’acteur, on reste. Une saison 2 reste une option potentielle, au vu de la fin du programme, mais le choix est entre les mains de Netflix.