Livre blanc : quels sont les grands défis auxquels font face les dirigeants de PME ?

En matière économique, l’attention a tendance à se porter sur les très grands groupes. On aurait pourtant tort d’oublier les PME qui sont l’un des principaux facteurs de la croissance économique. Ces dernières représentent plus de 90 % du total des entreprises et pèsent environ pour 55 % du PIB des pays riches. Dans un monde globalisé et de plus en plus complexe, les dirigeants de ces organisations doivent partout travailler dur pour tenter de relever les défis de notre temps.

Des données démographiques pour mieux comprendre les expériences vécues

Salesforce a choisi de les interroger à travers un sondage mené par Harris Poll. C’est ainsi que 2011 dirigeants de PME d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique ont donné leur avis à propos des grands défis auxquels sont confrontés leurs entreprises. Vous pouvez retrouver gratuitement cette étude détaillée qui analyse leurs réponses et permet de s’interroger sur sa propre activité.

Parmi les principaux facteurs qui incitent à devenir entrepreneur, de nombreux répondants affirment s’être lancé pour devenir leur propre patron et ainsi pouvoir gérer leur emploi du temps de manière plus souple. Le facteur générationnel a également sa part d’importance. Les membres des générations Y (nés entre les années 80 et la fin des années 90) et Z (nés à partir de 1995) ont par exemple tendance à chercher à donner du sens à des idées qui les passionnent ou à tenter d’échapper à un environnement de travail jugé hostile.

Les attentes des clients toujours au cœur des préoccupations

Selon les dirigeants, réussir à faire prospérer son entreprise demande des traits de caractère particuliers parmi lesquels on retrouve l’autodiscipline, des compétences communicationnelles et de la passion pour ce que l’on fait.

L’étude note également que les femmes et les hommes ne rencontrent pas les mêmes difficultés lorsqu’ils exercent un poste de direction. Les premières évoquent l’accès au capital comme principale contrainte, tandis que les seconds estiment plus difficile de recruter les talents qui leur permettront de se développer.

Le rapport se focalise par ailleurs sur les défis à relever pour tenter de trouver et fidéliser une clientèle. Cela peut parfois s’avérer compliqué car les attentes des consommateurs changement régulièrement. 53 % des entrepreneurs se sentent ainsi en situation de désavantage concurrentiel vis à vis des grands groupes lorsqu’il s’agit de répondre aux attentes de leurs clients.

Dans ce cadre, l’utilisation de systèmes de gestion de relation client adaptés (CRM) peut être un précieux atout. Les dirigeants des PME en croissance les placent d’ailleurs en tête de leurs priorités techniques devant les logiciels financiers et les services technologiques dans ce classement.

La confiance au centre de la relation entre une entreprise et ses clients

Il ressort aussi de ce sondage que les chefs d’entreprises utilisent 5,2 applications en moyenne. Les technologies telles que l’IA et le CRM semblaient jadis réservées aux grands groupes mais on les retrouve désormais de plus en plus dans les PME. Des obstacles persistent néanmoins, tels que le coût de ces innovations, ou encore le manque de temps pour former les employés à l’utilisation de ces solutions.

Enfin, dans un monde où les failles de sécurité se multiplient et où nos données personnelles sont de plus en plus utilisées, les dirigeants insistent aussi sur une valeur cardinale qu’ils placent au centre de leur action : la confiance. Les directeurs de PME souhaitent tout mettre en œuvre pour instaurer ce sentiment dans leurs relations avec les consommateurs, leurs employés et les fournisseurs.

