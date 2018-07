Logitech rachète Blue Microphones, une société spécialisée dans l’audio

Logitech vient d’annoncer le rachat en cours de Blue Microphones, signe que l’audio est l’un des gros sujets du moment dans l’économie digitale.

Cela pourrait être une information passée totalement inaperçue, avec même ce petit côté vintage ou low-tech qui l’aurait condamnée à rester sous les radars. Seulement voilà, entre podcasts et assistants vocaux, l’audio est the next big thing, et les géants de la tech ne s’y trompent pas.

Logitech a annoncé hier soir son intention d’acquérir Blue Microphones, une société spécialisée dans les périphériques audio et notamment les microphones bien connus dans le monde du podcast comme le Yeti et Snowball.

Comme le rappellent nos confrères de TechCrunch, les produits les plus connus de Blue ne sont pas exactement des produits haut de gamme, mais ils sont devenus le choix incontournable pour les podcasteurs débutants.

Cela étant, Blue Microphones a société ne fait pas que dans le podcast puisqu’elle propose également des produits haut de gamme pour les producteurs de musique. Blue a également plus récemment investi le secteur du gaming en commercialisant des bundles dédiés.

L’audio, nouvel Eldorado de la tech ?

« L’acquisition de Blue Microphones par Logitech va accélérer notre entrée sur un marché en pleine croissance et nous offre un autre moyen d’aider à donner vie aux passions des gens », a déclaré Bracken Darrell, PDG de Logitech, dans un communiqué. « Rejoindre Blue est une opportunité adjacente pour nous – une nouvelle façon de grandir – avec des synergies supplémentaires liées à nos catégories de jeux, de webcam PC et audio. »

De son côté, l’équipe de Blue Designs (le vrai nom de la société) semble très enthousiasmée par ce rachat, notamment par la voix de son PDG John Maier : « Avec les vastes ressources et la portée incroyable de Logitech, Blue va accéder à une scène beaucoup plus grande. Cela aura pour résultat final notre but ultime : aider autant d’utilisateurs que possible à trouver et à amplifier leur voix ! ».

Blue est en cours d’acquisition pour 117 millions de dollars en numéraires.

Une acquisition qui est certainement un signal fort du fait que le secteur de l’audio dans le digital devrait occuper une place de plus en plus importante dans les mois qui viennent.