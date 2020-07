Luko et Netatmo lancent une offre dédiée à la protection de votre domicile

Dès ce week-end commencent la période des départs en vacances. Ce moment de détente est aussi malheureusement synonyme d’une progression des cambriolages dans l’Hexagone. Les Français ont bien conscience du problème, mais on note que 45 % d’entre eux déclarent ne pas connaître les bons réflexes à adopter avant de quitter leur habitation. La police et la gendarmerie seront comme chaque année mobilisées dans le cadre de l’opération Tranquillité vacances qui permet de faire surveiller son domicile par les forces de l’ordre.

Les assureurs s’intéressent de plus en plus aux objets connectés

Des solutions technologiques existent également et c’est par exemple le cas des systèmes d’alarme vidéo intelligent développés par l’entreprise tricolore Netatmo. Cette dernière vient justement de nouer un partenariat avec le néo-assureur Luko. Toutes deux proposent donc une offre spéciale à leurs clients. Les utilisateurs équipés d’un système Netatmo peuvent bénéficier d’une réduction mensuelle de 10 % sur l’assurance habitation Luko. En cas de cambriolage, la franchise sera par ailleurs abandonnée. Il faut aussi noter que cette promotion concerne l’ensemble des systèmes d’alarme vidéo intelligent, y compris les anciens modèles.

Pour rappel, le dispositif développé par Netatmo se compose d’une caméra intérieure, d’une sirène ainsi que d’un détecteur d’ouverture. La caméra, équipée d’une technologie de reconnaissance faciale, est capable de distinguer entre un inconnu, un proche, ou un mouvement anodin. Les détecteurs sont de leur côté en capacité de capter tout mouvement ou vibration suspects sur les portes et fenêtres.

De son côté, Luko, lancé en mai 2018, propose une assurance habitation en ligne. À ce jour, 20 000 clients se sont déjà laissés tenter. La philosophie de la startup est de changer le modèle de l’assurance pour anticiper les problèmes en misant sur la prévention. Ce partenariat s’inscrit d’ailleurs très bien dans ce modèle. C’est dans ce sens que Raphaël Vullierme, cofondateur et président de l’entreprise, a déclaré : « Chez Luko, nous voulons construire une assurance habitation qui prévient avant de guérir. C’est pourquoi nous avons mis en place ce partenariat avec Netatmo, leader de la maison intelligente. Ainsi, les clients qui prennent soin de leur domicile et qui font tout pour le protéger sont récompensés et paient le juste prix. »

Comme le soulignent nos confrères du Figaro, cet accord illustre aussi une tendance assez lourde dans le secteur de l’assurance, où les compagnies s’intéressent de plus en plus aux objets connectés pour mieux comprendre les usages de leurs abonnés et mieux prévenir les accidents.