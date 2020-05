L’Université de Berkeley a organisé sa cérémonie de remise de diplômes sur Minecraft

Dans l’imaginaire collectif américain, la cérémonie de remise des diplômes universitaires revêt une importance capitale. De nombreux films et séries présentent ces grands moments qui comptent beaucoup dans la construction des individus. Cette année cependant, la pandémie de coronavirus empêche l’organisation de ces larges rassemblements.

La célèbre Université de Berkeley a donc décidé d’organiser la sienne sur Minecraft. L’initiative revient à un groupe d’étudiants très motivé et serait partie sous la forme d’une remarque caustique sur Facebook. Peu à peu ces derniers enclenchent ce vaste projet : ils veulent reproduire l’établissement à l’identique sur le jeu. La Blockeley University a donc été méticuleusement réalisée à partir de données recueillies sur Google Maps et d’archives du département de géographie de l’Université.

Des événements virtuels aux conséquences bien réelles

C’est dans ce lieu virtuel que s’est déroulé samedi dernier la cérémonie qui était diffusée en direct sur Twitch. Chaque étudiant et le personnel étaient invités à venir avec leurs avatars grossir les rangs du Memorial Stadium où se déroule traditionnellement ce rendez-vous. Les dirigeants ont pu prononcer des discours sur l’année écoulée. Une fois ces formalités accomplies, un concert virtuel a été donné. Il comprenait plusieurs artistes et DJ de renommée internationale, de quoi prolonger un peu la fête.

D’autres géants du web ont aussi décidé de passer à l’acte pour pallier ce manque. Facebook et YouTube ont ainsi organisé leurs propres remises de diplômes en live streaming. De nombreuses stars ont participé à ces événements dont Oprah Winfrey, Jennifer Garner, Lil Nas X, ou encore Miley Cyrus. Barack Obama a même fait beaucoup parler de lui en prononçant un discours très politique que beaucoup ont vu comme une critique à peine voilée de l’action de Donald Trump. Preuve s’il en était besoin que ces événements virtuels revêtent de plus en plus d’importance et sont pris très au sérieux par les participants.