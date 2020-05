Qui de Facebook ou YouTube va organiser la meilleure cérémonie de remise de diplôme ?

À cause du coronavirus, les cérémonies de remise de diplôme ont été annulées. Pour remédier à cette situation, YouTube a décidé d’organiser une cérémonie en live, et pas des moindre. La plateforme vidéo de Google a mis la barre très haute en réunissant un casting de rêve.

Le président Obama et sa femme, le groupe de K-Pop BTS, le PDG de Google Sundar Pichai, Malala Yousafzai, ou encore Lady Gaga, sont tous conviés à la fête. Alicia Keys, Kelly Rowland, Kerry Washington, Zendaya, ou encore des YouTubeurs comme les Dude Perfect ou encore The Try Guys feront également des apparitions spéciales le 6 juin prochain lors de cet événement Dear Class of 2020.

#DearClassof2020, we know how hard you’ve worked to make it to graduation so we want to celebrate you. Join us and a few friends in a Graduate #WithMe livestream event. From commencement speeches to musical performances, this one’s for you! June 6, https://t.co/dL6UgwLFWL pic.twitter.com/UakYWz4Q05 — YouTube at 🏠 (@YouTube) May 5, 2020

YouTube n’est pas le seul réseau social à se soucier des étudiants. De son côté, TikTok a organisé un bal de fin d’année d’une semaine, alors qu’Instagram prévoit de lancer des autocollants et des sondages pour la remise des diplômes. Si ce phénomène reste très américains, de plus en plus d’écoles privées françaises organisent une remise de diplôme dans les règles de l’art.

Cependant, malgré le superbe casting YouTube, Mark Zuckerberg et ses équipes ne comptent pas se laisser voler la vedette. En effet, Facebook va aussi organiser son propre événement, en invitant un grand nombre de célébrités. Le plus gros réseau social au monde a annoncé la présence d’Oprah Winfrey, Awkwafina, Jennifer Garner, Lil Nas X, et Simone Biles, ainsi qu’une performance artistique de la part de Miley Cyrus. La cérémonie Facebook aura lieu le 15 mai prochain, et YouTube devrait annoncer le véritable planning du 6 juin le 17 mai.