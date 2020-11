L’utilisation des bloqueurs de pub est en baisse en Europe et aux États-Unis

Il y a encore quelques années, le sujet des bloqueurs de publicité faisait beaucoup réagir les annonceurs et les éditeurs de sites. Le modèle de la gratuité est en en effet mis à mal par ces adblockers qui font mécaniquement diminuer les revenus. Certains portails ont même adopté des politiques assez agressives en exigeant une désactivation de ces derniers pour pouvoir poursuivre la navigation.

Selon une étude réalisée dernièrement par AudienceProject, le recours à ces outils de blocage serait toutefois en diminution aux États-Unis et en Europe. Dans le détail, 41 % des Américains, 36 % des Britanniques, 48 % des Allemands, 27 % des Danois, 32 % des Suédois, 31 % des Norvégiens et 24 % des Finlandais les utilisent. En comparant avec les données recueillies en 2016, la baisse intervient dans chacun de ces pays.

Une tendance à la stabilisation en France

Pour autant, les internautes font part de leur préoccupation face aux publicités en ligne. Ainsi près des trois quarts des répondants estiment qu’elles sont pas pertinentes pour eux. De même, environ 70 % d’entre eux sont agacés par les publicités vidéo ou les annonces intempestives.

En ce qui concerne la France, la tendance semble être similaire. Le site La Réclame a partagé les résultats d’une étude menée par Eyeo, en partenariat avec YouGov en fin d’année dernière. Il en ressort tout d’abord que la tendance à l’adblocking s’est stabilisée autour de 30 % d’utilisateurs, soit un niveau inférieur aux pays précités.

Les utilisateurs français semblent avoir pris conscience des enjeux importants pour les sites et 64 % des personnes interrogées savent que les éditeurs s’appuient sur des publicités payées pour garantir la gratuité des contenus qu’ils proposent. 61 % d’entre eux n’apprécient pas non plus les pratiques visant à désactiver les bloqueurs à leur insu. Enfin, 61 % des internautes sont prêts à désactiver leur bloqueur sur les sites qui proposent un faible nombre de publicités.