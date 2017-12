Une étude récente démontre assez clairement que les utilisateurs de PC et de Mac sont confrontés à des problèmes très différents en terme de fiabilité de leurs machines.

Article rédigé par Thomas Krusinski, ingénieur en informatique, consultant indépendant et fondateur du site ServiceMalin.com.

C’est parti ! La guerre des geeks fait rage suite à une étude publiée par Service Malin (un site de petites annonces) concernant les demandes de dépannage informatique déposées sur ce site. Les demandes d’intervention ont été classées par type de matériel et type de problème rencontré, puis comptabilisées pour en dresser un tableau statistique. Pas de quoi réveiller grand père me direz-vous, sauf que cette petite étude a fait le tour de la blogosphère techno-geek, car elle démontre assez clairement que les utilisateurs de PC et de Mac sont confrontés à des problèmes très différents en terme de fiabilité de leurs machines.

Mac vs PC: un profil de fiabilité très différent



Software

Aucune surprise pour les amoureux de la marque à la pomme: les Mac brillent par la qualité du système d’exploitation Mac OS. En effet, les problèmes logiciels tels que plantages, erreurs inexplicables et virus sont 4 fois plus fréquents parmi les demandes d’intervention sur PC (19% contre 5% sur les Mac).

Encore plus impressionnant: les Mac semblent résister particulièrement bien aux virus, car le nombre de demandes de dépannage à la suite d’une infection était statistiquement nul. Chaque année, les vendeurs de logiciels antivirus nous rebattent les oreilles avec l’arrivée imminente des virus pour Mac… et chaque année, ils ont eu tout faux! En tout cas, jusqu’en 2012..

Hardware

Tout cela impressionnera sans doute peu les utilisateurs de PC, car pragmatiques, ils préfèrent acheter deux PC pour le prix d’un Mac. Sans se prononcer sur la différence de prix entre les 2 plateformes, y a-t-il une différence en terme de durabilité physique des machines?

Il semble que oui, car les utilisateurs de Mac sont statistiquement plus nombreux à demander une intervention à cause d’une panne de composant (25% des demandes d’intervention pour les Mac, contre 17% pour les PC). Les composants défectueux sont le plus souvent: disque dur, lecteur CD puis écran. Les chanceux propriétaires de Mac sont encore moins chanceux quand il s’agit de mettre à jour les composants de leurs machines (mémoire, disque dur etc..): en effet ils sont beaucoup plus nombreux à devoir faire appel à un professionnel (9% des demandes sur Mac concernent les upgrades, contre seulement 2% sur PC)

Pour finir sur une observation amusante (mais pas pour tout le monde), on apprend qu’un proportion deux fois plus grande des demandes d’intervention sur Mac concerne une maladresse de leur heureux propriétaire (boisson renversée, chute etc..). Cette statistique surprenante a en fait une explication assez simple: les Mac sont généralement plus légers et plus portables que les PC, et sont donc utilisés dans en environnement plus nomade, propice aux accidents.

Conclusion

Ces statistiques nous apprennent que le système Mac OS semble être plus fiable, plus facile d’utilisation et mieux sécurisé que Windows. Par contre, les PC bénéficient de l’ouverture de cette plateforme à la compétition, qui a permis à une multitude de fabricants de proposer des machines moins chères, plus puissantes et durables.

Est-ce-qu’Apple permettra un jour aux fabricants de PC d’installer Mac OS sur leurs machines (contre achat de licence, bien évidemment) ?

Ça serait peut-être une stratégie gagnante pour les consommateurs, et aussi pour la firme de Cupertino qui peine à trouver de l’inspiration, depuis la mort de son fondateur.