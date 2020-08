MacGruber : même MacGyver aura le droit à une série parodie

C’est un autre projet qui s’amorce autour du personnage de MacGyver. En 1985, la série originale offrait à Richard Dean Anderson un de ses premiers grands rôles. En 2016, un reboot a été proposé par CBS avec Lucas Till, dans le rôle du jeune Angus « Mac » MacGyver. Celle-ci se révèle être plutôt réussie puisqu’une cinquième saison a déjà été commandée. Mais il faudra désormais faire face à la concurrence avec MacGruber, une parodie qui vient d’être commandée.

MacGruber, direction le streaming

MacGruber est une parodie de MacGyver imaginée par Will Forte dans le cadre du Saturday Night Live. Il joue clairement le style du grotesque et de l’humour. Un film éponyme avait même vu le jour en 2010. A l’époque, c’est Will Forte lui-même qui incarnait le personnage. Ce fut un échec au box-office puisque Forbes l’a même classé parmi le top 10 des flops de l’année. Il n’a été diffusé qu’une fois en France, sur OCS Max, en 2013.

Mais, une série va désormais être proposée pour donner une nouvelle vie au personnage. La première saison, composée de 8 épisodes, se déroulera 10 ans après les événements du film. Will Forte lui-même reprendra son rôle, mais il est aussi auteur et producteur exécutif de la série. Voici le synopsis :

Après avoir pourri en prison pendant plus d’une décennie, MacGruber, héros ultime et patriote suprême des États-Unis, est enfin libéré. Sa mission ? Éliminer un mystérieux méchant de son passé : le brigadier commandant Enos Queeth. Avec le monde entier dans sa ligne de mire, MacGruber doit courir contre la montre pour vaincre les forces du mal – seulement pour découvrir que le mal… peut se cacher à l’intérieur

C’est la plateforme de streaming Peacock (uniquement diffusée aux Etats-Unis), qui appartient au groupe NBC qui vient de commander cette série pour le moins originale. Elle est attendue à l’horizon 2021. Reste désormais à savoir si la plateforme sera disponible dans l’Hexagone à cette date ou si un autre diffuseur se fait connaître.