Un magnifique documentaire sur les rapports de l’homme avec la technologie et la nature

Réalisé par Tom Lowe et produit par Terrence Malick, le reportage Awaken se dévoile dans un sublime trailer en time-lapse.

De réalisateur à producteur

Terrence Malick est un réalisateur qui divise fortement chez les passionnés de cinéma. Avec des films misant beaucoup sur la beauté de la photographie, des effets de lumières magnifiques et un rythme très lent, il fait incontestablement partie des perfectionnistes de l’image. Une façon de faire souvent en décalage avec les codes hollywoodiens actuels.

Cette fois-ci, l’auteur de Tree of Life ne s’illustre pas en tant que réalisateur mais bien en tant que producteur pour ce documentaire qui nous emmène aux quatre coins de la planète via des images à couper le souffle. Le 11 juillet, le réalisateur Tom Lowe a mise en ligne sur sa chaîne YouTube le trailer de ce long métrage baptisé Awaken.

Entre beauté visuelle et réflexion

Ce documentaire aura nécessité plus de 5 ans de travail et des captures d’images dans plus de trente pays. Utilisant de nombreuses techniques cinématographiques rendant les images vraiment impressionnantes (time-lapse, time-dilation, etc.), le film propose de belles recontres sur terre, de l’exploration de fonds marins ou encore des images aériennes mais nous invite surtout à réfléchir à notre rapport avec la technologie et la nature. Ces images époustouflantes sont rythmées par le titre « Hurry Up, We’re Dreaming » de M83, un groupe français de musique électronique très populaire outre-Atlantique.

Le trailer de 3 minutes, lent et poétique, est à découvrir ci-dessous. Ces quelques minutes nous donnent vraiment envie d’en voir plus : on peut y voir un éléphant, de belles images d’éoliennes par une nuit étoilée, beaucoup de couleurs, des îles magnifiques en plein milieu de l’océan, etc. Comme si le film voulait absolument nous montrer ce qu’il y a de plus beau en ce monde et véhiculer un message positif et plein d’espoir pour notre futur.

Malheureusement, si Awaken est prévu pour 2018, aucune date de sortie précise n’a filtré. Il est toutefois possible de suivre le projet directement sur le site dédié awaken.film et d’ici l’année prochaine, il faudra simplement s’armer de patience.