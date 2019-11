Mais quels sont les jeux vidéo les plus vendus de 1989 à 2019 ?

Revivre 30 ans de jeux vidéo dans une vidéo de trois minutes ? C’est l’idée de cette formidable séquence nous vient de la chaîne YouTube Date Is Beautiful qui nous fait voyager à travers 30 années, de 1989 à 2019 pour revivre l’évolution des ventes des jeux vidéo ! De Frogger à Super Mario, en passant par Pokémon, GTA, Tetris ou encore Minecraft, découvrez quels jeux étaient les plus vendus aux moments des grandes périodes des 30 dernières années de votre vie !

L’évolution des ventes des jeux vidéo de 1989 à 2019

La vidéo démarre au second trimestre de l’année 1989 où l’on peut voir que Frogger domine les ventes de jeux vidéo devant Super Mario Bros 3, Tetris, Super Mario, Duck Hunt et New Super Mario Land. Nintendo était alors au sommet et le classement était composé de seulement six jeux.

Lors du premier trimestre de l’année 1990, pour commencer une nouvelle décennie, on prend les mêmes et on recommence ! La seule différence, c’est New Super Mario Land qui passait à la place de Duck Hunt. En dix ans, les choses vont beaucoup changer !

Tetris prend la tête pour le nouveau millénaire

Pour commencer l’année 2000, le classement change. Les années 1990 sont clairement les années de la montée en puissance des jeux vidéo et cela se voit à travers le classement qui passe de six à onze jeux vidéo ! Malgré l’arrivée de certaines licences comme Myst, Sonic ou Pokémon, on retrouve encore les mêmes dans le top 5 !

Tetris avec 32,1 millions d’exemplaires écoulés Frogger avec 15,3 millions d’exemplaires écoulés Super Mario avec 15,2 millions d’exemplaires écoulés Super Mario Land avec 13,8 millions d’exemplaires écoulés Super Mario World avec 13,1 millions d’exemplaires écoulés

Toujours une très grande présence de Nintendo au début de ce nouveau millénaire. Mais avec l’arrivée d’une nouvelle génération, de nouvelles consoles et de nouveaux acteurs, les choses vont-elles changer ?

Nintendo toujours au top en 2010

Dix ans plus tard, encore de nouvelles licences et de nouveaux jeux vidéo viennent compléter le classement qui totalise ainsi 11 jeux ! Malgré tout, avec l’arrivée des Sims, de Lemmings, de la Wii et de la série Grand Theft Auto (GTA), le leader reste solidement attaché à sa première place !

Tetris avec 47,4 millions d’exemplaires écoulés Super Mario avec 29,2 millions d’exemplaires écoulés Pokémon avec 26,1 millions d’exemplaires écoulés GTA San Andreas avec 24,5 millions d’exemplaires écoulés Wii Play avec 23,5 millions d’exemplaires écoulés

Est-ce que les neuf prochaines années seront les années du changement ? Découvrez dès maintenant quels sont les jeux qui figureraient dans ce top lors du premier trimestre de notre année 2019 !

La folie Minecraft et GTA V

En seulement quelques années (moins de 5 ans), Minecraft et Grand Theft Auto V sont arrivés et se sont toute de suite hissés en tête du classement des meilleures ventes de jeux vidéo ! Une domination incroyable suivit de près par un certain PUBG. Malgré tout, Tetris résiste encore et toujours !

Minecraft avec 175,5 millions d’exemplaires Grand Theft Auto V avec 109,6 millions d’exemplaires PUBG avec 95,8 millions d’exemplaires Tetris avec 59,8 millions d’exemplaires Wii Fit avec 43,7 millions d’exemplaires

Pour le résultat final, et le troisième trimestre de l’année 2019 (qui s’est donc achevé fin septembre), le classement est identique. La next-gen apportera-t-elle son lot de changement ?