Malgré la prévention, des produits Amazon Basics très dangereux sont toujours en vente

Vous n’êtes pas sans savoir qu’Amazon domine largement le marché du commerce en ligne mondial, malgré quelques sérieux concurrents chinois notamment. Si le géant américain est présent dans de nombreux marchés, il doit tout à sa marcketplace. Si bien qu’Amazon a pris la décision il y a quelques années de profiter de sa plateforme pour vendre ses propres produits. Sûrement pas la meilleure idée.

Tout le monde connaît les enceintes connectées et déclinaisons Amazon Echo, et peut être même les Fire TV Stick. Mais la gamme la plus large reste inévitablement Amazon Basics. Cette véritable marque à part entière regroupe un grand nombre de catégories que ce soit des accessoires informatiques, du matériel sportif, de l’aménagement intérieur et extérieur, et bien plus encore. Jusque là, rien de très inquiétant, hormis quelques questions concernant de potentielles pratiques anticoncurrentielles. Mais ce n’est pas le sujet.

1500 témoignages présentent la dangerosité de plusieurs produits.

CNN a mené une enquête approfondie sur les produits Amazon Basics, et les résultats sont sans appel. Certains de ces produits présenteraient de véritables dangers pour les utilisateurs. Amazon n’a qu’a les retirer de la vente me direz-vous. Pourtant, malgré cette enquête inquiétante, de nombreuses références présentant des risques d’incendie par exemple sont toujours en vente. De nombreux témoignages montrent la dangerosité de certains Amazon Basics.

Par exemple, un homme s’est rendu à l’hôpital après que son fauteuil ait pris feu pendant son sommeil, apparemment à cause d’un cordon USB fondu. Ou encore, un micro-ondes Amazon Basics est parti en fumée alors qu’un enfant de 8 ans voulait faire réchauffer une assiette de pâtes. Nous avons cité ici deux témoignages, mais il existe des centaines d’autres récits de ce type. CNN dit avoir recensé 1500 signalements depuis 2016. Tous décrivent des produits qui explosent, surchauffent, prennent feu, fument, et provoquent de nombreux incidents.

Amazon dit avoir retiré de nombreux articles à risque de la vente, pourtant il reste encore de nombreuses références pouvant provoquer des catastrophes en vente dans la gamme Amazon Basics. Selon le géant américain, les produits en question correspondent aux normes de sécurité, si bien qu’il n’y aurait aucune raison de les enlever de la vente. Pourtant, de nombreux autres articles correspondaient aux normes rédigées par Amazon, mais ont finalement été retirés de la vente.