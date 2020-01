Malgré les sanctions américaines, Huawei a été numéro 2 en 2019

Malgré les excellentes ventes de l’iPhone 11, et les sanctions américaines ont handicapé Huawei dans les marchés hors Chine, l’entreprise chinoise est parvenue à se positionner comme le second plus important fabricant de smartphones en 2019. C’est ce qui est indiqué par un article du site The Verge, qui relaie les études de Strategy Analytics, Counterpoint Research et Canalys.

Par exemple, les données de Counterpoint Research indiquent qu’en 2019, le numéro un, Samsung, aurait expédié 296,5 millions de smartphones, soit une part de marché de 20 %. Huawei en aurait expédié 238,5 millions, soit une part de 16 %, tandis qu’Apple en aurait expédié 196 millions, soit une part de 13 %.

« Malgré les sanctions, Huawei a dépassé Apple pour devenir la deuxième marque en 2019 en raison de la poussée agressive de Huawei sur le marché chinois, où elle a atteint près de 40% de part de marché », lit-on dans un communiqué de Counterpoint Research.

En revanche, le dernier trimestre a été dominé par Apple

Mais si Apple était numéro 3 pour toute l’année 2019, la firme de Cupertino s’est en revanche propulsée à la première place au dernier trimestre, grâce aux excellentes ventes de l’iPhone 11 pendant les fêtes de fin d’année.

Les données de Strategy Analytics indiquent qu’Apple aurait expédié 70,7 millions de smartphones au dernier trimestre 2019, ce qui aurait permis à la firme de Cupertino d’avoir une part de 18,9 %. Samsung, avec 68,8 millions d’unités expédiés, aurait obtenu une part de 18,4 %, tandis que Huawei, avec ses 56 millions d’unités expédiés, aurait eu une part de 15 %.

Les très bonnes ventes de l’iPhone 11 durant la période de fin d’année ont également permis à la firme de Cupertino d’afficher d’excellents résultats financiers lors du dernier trimestre.