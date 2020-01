Apple réalise le meilleur trimestre de son histoire

Il est venu le temps de faire le point concernant ce début d’année 2020 pour Apple. Les résultats du premier trimestre viennent tout juste de tomber. À Cupertino, le T1 est en principe le plus significatif, à en voir les résultats 2020 devrait donc être une année très fructueuse pour Apple.

Grâce aux fêtes de fin d’années, aux soldes, et à la qualité des nouveautés présentées par l’entreprise, Apple commence 2020 sur les chapeaux de roues. Il faut dire qu’en termes de nouveautés, nous avons été servis ces derniers mois, que ce soit l’iPhone 11 et 11 Pro, l’Apple Watch Series 5, les AirPods Pro, sans oublier les MacBook Pro 16 pouces et le Mac Pro, les adeptes de la firme à la pomme ont été séduits. De plus Apple a fait de vrais en 2019, et notamment celui d’axer de plus en plus ses activités sur les services non matériels, avec Apple TV+ et Apple Arcade pour commencer.

Passons maintenant au vif du sujet, les résultats de ce T1. À cette même période en 2019, Apple réalisait un chiffre d’affaires de 84 milliards de dollars, en 2020, ce dernier a augmenté de presque 9% pour atteindre quasiment 92 milliards de dollars. Logiquement, les bénéfices réalisés sont également en hausse avec 22 milliards en 2020 contre presque 20 milliards en 2019.

Quelles sont les prévisions ?

Sans surprise, les iPhone demeurent la principale source de revenus avec 56 milliards de dollars, contre 6 milliards en ce qui concerne les iPad, et seulement 7 milliards pour les Mac. D’ailleurs il est important de noter que les ventes d’iPad et de Mac sont en baisse par rapport au T1 2019. Concernant le nouveau parti prit d’Apple avec les services, c’est un pari gagnant puisque les revenus des services au T1 2020 sont de pratiquement 13 milliards, et marquent une hausse de 17% par rapport à l’année dernière.

Le reste des produits Apple affichent également des revenus à la hausse (37%), les faisant passer de 7 milliards à 10 milliards. Cette partie comprend notamment les AirPods qui deviennent petit à petit une belle source de revenus pour la firme de Cupertino.

Sans surprise, ce sont donc les iPhone qui continuent de drainer les revenus perçus par Apple, suivis de loin par les services, puis les Mac et iPad. Pour le prochain trimestre, le CEO d’Apple Tim Cook exprime son inquiétude en ce qui concerne l’impact que pourrait avoir le coronavirus sur les activités de son entreprise.