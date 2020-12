Manchester City OM : où regarder le match de Ligue des champions en direct 🔴

La Ligue des Champions revient ce soir pour la sixième et dernière journée des phases de poules. Les supporters du club marseillais pourront suivre leur équipe favorite lors du streaming Manchester City OM qui commence ce soir à 21 heures. Nous saurons alors si les joueurs sont capables de continuer à remonter la pente après une victoire la semaine dernière.

Dès 21 heures, les fans de l’équipe de Marseille auront l’occasion de suivre le match en streaming Manchester City OM grâce à l’offre HD, sans pub et sans engagement de RMC Sport. On rappelle que la chaîne de télévision diffuse la rencontre de ce soir ainsi que tous les autres matchs de la Ligue des Champions. C’est un service parfait pour suivre la C1 tranquillement depuis votre salon.

Accéder au streaming Manchester City OM sur l'application RMC Sport ne prend que quelques minutes.

RMC Sport se dote de plusieurs abonnements afin que chaque supporter puisse y trouver son compte. Toutes les formules donnent accès au match en streaming Manchester City OM ainsi qu’à toutes les autres rencontres de la Ligue des Champions. La chaîne propose ainsi une formule sans engagement de durée, c’est parfait pour tester l’application tout en ayant la possibilité de partir quand vous le souhaitez sans payer de frais. Vous n’avez pas non plus à vous justifier. Tous les matchs sont diffusés en direct, en HD et sans publicité.

La sixième et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions se joue ce soir. On rappelle que Marseille est dans une phase compliquée. Le club s’est malheureusement vu décerner le prix de l’équipe ayant le plus perdu de manière consécutive en C1. Et pour cause, Marseille a accumulé un total de 13 défaites de suite. Heureusement, il a réussi à inverser la tendance la semaine dernière contre Olympiakos. Reste maintenant à être la hauteur ce soir face au club anglais lors du streaming Manchester City OM.

Si le club marseillais a perdu de nombreuses fois de suite, l’OM s’est finalement imposé face à l’Olympiakos la semaine dernière avec 2 buts à 1. Toutefois, l’équipe devra redoubler d’efforts pour espérer battre son adversaire anglais, sachant que ce dernier est un habitué de la C1. En comparaison, Marseille a peut-être brisé la spirale infernale des défaites, mais il ne s’était pas qualifié en Ligue des Champions depuis des années. Réponse ce soir à l’occasion du streaming Manchester City OM.

Marseille est peut-être en difficulté lors de cette Ligue des Champions, mais il reste le seul club français a jamais avoir remporté ce titre en 1993. Paris a touché du doigt ce même titre l’an dernier en réussissant à atteindre la finale. Hélas, l’équipe parisienne s’est inclinée face au Bayern Munich sans pour autant démériter. On espère que le club marseillais sera capable de faire le maximum pour tenir le choc ce soir lors du match en streaming Manchester City OM.

Comme l’année précédente, la Ligue des Champions est relativement différente cette année. Et pour cause, les marseillais et les autres équipes ne peuvent pas compter sur le soutien de leur douzième homme. Les supporters ne peuvent pas encourager leurs joueurs favoris depuis les stades en raison de la crise sanitaire. Cela n’enlèvera rien aux performances des deux équipes qui joueront ce match en streaming Manchester City OM, mais Marseille aurait certainement apprécié du soutien.

Pour voir le match en streaming Manchester City OM, le plus simple reste d'opter pour l'offre RMC Sport 100% digitale. C'est avec elle que vous pourrez suivre la rencontre depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Voici les deux abonnements de RMC Sport les plus appréciés :

La première formule comprend RMC Sport et Telefoot la Chaîne. Elle revient à 25,90 euros par mois au lieu de 29,90 euros. L'engagement auprès de la chaîne est de 12 mois et les frais d'inscription sont à 1 euro.

La première formule comprend RMC Sport et Telefoot la Chaîne. Elle revient à 25,90 euros par mois au lieu de 29,90 euros. L’engagement auprès de la chaîne est de 12 mois et les frais d’inscription sont à 1 euro.

Toutes les formules mises en avant par RMC Sport vous permettent de suivre le streaming Manchester City OM et tous les autres matchs de la Ligue des Champions.

Suivre l’intégralité de la Ligue des Champions

RMC Sport est réputé auprès des fans de football. La totalité de la Ligue des Champions, dont le streaming Manchester City OM, est accessible facilement depuis l’application. C’est l’assurance de ne plus rater aucun match ni le coup d’envoi de la rencontre de ce soir qui s’annonce forte en émotions. Le match débute à 21 heures.

En plus du streaming Manchester City OM et de la Ligue des Champions, RMC a également les droits de diffusion de l’l’Europa League, de la Premier League (Angleterre) ou encore de la Liga NOS (Portugal). Autant dire que les fans de football seront comblés. Si vous voulez aussi suivre la Ligue 1, c’est l’abonnement qui regroupe RMC Sport et Telefoot qu’il faudra choisir. Sinon, vous pourrez aussi être satisfait avec la formule RMC Sport et BeIN Sports pour 29 euros par mois.

Le match en streaming Manchester City OM est à retrouver ce soir sur RMC Sport. On rappelle que toutes les formules de la chaîne vous donnent accès à la Ligue des Champions, vous devriez trouver celui qui vous convient le mieux afin de profiter d’une diffusion en direct, en HD et sans publicité.

