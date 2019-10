MaraPhone, le premier smartphone 100 % africain entre en production

«Notre monde change rapidement. Garder le rythme nécessite une innovation constante. C’est la voie que le Rwanda a choisie pour notre développement. » C’est peu dire que le président rwandais Paul Kagame est très fier de l’entrée en production du premier smartphone du groupe Mara. Plusieurs entreprises africaines situées dans des pays comme l’Égypte, l’Algérie ou l’Afrique du Sud fabriquent déjà ce type d’appareil mais ces sociétés sont obligés pour cela d’importer l’ensemble des composants.

Le Rwanda a des ambitions élevées en matière d’innovation technologique

Chez Mara, l’ensemble du téléphone sera bien produit sur place ce qui constitue une première sur le continent africain. Ashish Thakkar, le fondateur du groupe Mara a tenu à souligner l’enjeu d’une telle démarche : « Nous fabriquons les cartes mères, nous fabriquons les sous-cartes pendant tout le processus. Il y a plus de mille pièces par téléphone. Le MaraPhone est une véritable marque issue du continent qui correspond aux usages des mobinautes africains ». Ce choix de développement semble très judicieux puisqu’on estime qu’il y aura d’ici à 2021 un milliard de smartphones en circulation en Afrique pour une population d’environ 1,4 milliards.

La nouvelle usine, basée dans la capitale Kagali, sera en mesure de produire environ 1200 appareils par jour. Pour son lancement, le MaraPhone sera décliné en deux modèles. Le premier, le Mara X, dispose de 16 GO de stockage, d’un écran de 5,5 pouces et sera vendu 130 dollars. Le second, dénommé Mara Z, sera doté de 32 GO de stockage, d’un écran HD de 5,7 pouces et son prix avoisinera les 190 dollars. Tous deux donneront la possibilité d’accéder au système d’exploitation Android. Reste maintenant à convaincre les consommateurs de leur faire confiance et d’être prêt à mettre le prix en échange d’une production « made in Africa ».

Ce lancement confirme en tout cas les ambitions du Rwanda en matière technologique. Le pays affirme des objectifs élevés en matière d’innovation et espère bien peser dans le futur du continent africain.