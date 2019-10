Mario Kart Tour explose les compteurs, avec 90 millions de téléchargements !

Déjà 90 millions de Mario Kart Tour dans la nature

Il y a quelques jours, Nintendo lançait sur iOS et Android un certain Mario Kart Tour, proposant pour la première fois une expérience de type verticale. Il s’agit évidemment du dernier titre mobile de chez Nintendo, avec une formule free-to-play désormais très apprécié par le géant nippon.

Un Mario Kart Tour très attendu par les joueurs, puisque depuis sa sortie le 25 septembre dernier, le jeu a déjà été téléchargé près de… 90 millions de fois ! Il s’agit bien sûr du meilleur départ pour un jeu mobile Nintendo, puisque Animal Crossing Pocket Camp est à 14,3 millions, quand Super Mario Run affichait « seulement » 13 millions de téléchargements sur la même période. Impressionnant donc…

Dans le détail, les joueurs iOS ont été plus de 36,5 millions à télécharger ce Mario Kart Tour, contre 53,3 millions de joueurs pour la version Android. Un score monstrueux pour cette licence née en 1992 sur l’ancestrale Super Nintendo, et qui a permis à Mario Kart Tour d’engranger pas moins de 12,7 millions de dollars sur sa première semaine de lancement (9,6 millions sur iOS et 3,1 millions sur Android).

Des chiffres records… mais de grosses déceptions également ?

Ce sont les joueurs américains qui ont été les plus séduits par ce Mario Kart Tour, avec plus de 13,2 millions de téléchargements. Ces derniers sont suivis par les joueurs brésiliens (10,7 millions) et les Mexicains (5,8 millions).

Toutefois, si Mario Kart Tour affole les compteurs en ce qui concerne les téléchargements, le jeu de Nintendo est loin de faire l’unanimité auprès des joueurs. En effet, nombreux sont ceux qui ont critiqué son gameplay à un doigt plutôt imprécis, sans compter certaines restrictions, et les achats in-app omniprésents…

A tel point qu’il serait également très intéressant de savoir combien de joueurs ont déjà désinstallé ce Mario Kart Tour de leur iPhone ou de leur smartphone Android…