Mark Zuckerberg est maintenant la troisième personne la plus riche du monde

Sur le classement des milliardaires par Bloomberg, Mark Zuckerberg devient la troisième personne la plus riche de la planète.

C’est une première. Désormais, les trois personnes les plus riches du monde sont des acteurs des nouvelles technologies. En effet, d’après l’index de Bloomberg, Mark Zuckerberg vient de dépasser Warren Buffet (le patron du conglomérat américain Berkshire Hathaway) sur le classement des plus grosses fortunes de la planète.

Si cela fait des années que Mark Zuckerberg est considéré comme l’une des personnes les plus riches et les plus puissantes de la planète, c’est la première fois qu’il atteint cette place.

Mark Zuckerberg just overtook Warren Buffet to become the world's third richest person https://t.co/mGMVyAtd5i #tictocnews pic.twitter.com/u1NT3H6t4S — TicToc by Bloomberg (@tictoc) July 7, 2018

Après des semaines de crise post-Cambridge Analytica, Facebook semble définitivement remis. Et d’après CNBC, vendredi, l’action de Facebook a atteint un niveau record, ce qui a permis à la fortune de Mark Zuckerberg de monter, pour dépasser celle de Warren Buffet sur Bloomberg Billionaires Index.

D’après cette liste de Bloomberg, la fortune du patron de Facebook serait maintenant estimée à 81,6 milliards de dollars, soit 373 millions de plus que celle de Warren Buffet, l’homme d’affaire de 87 ans.

Liste de Bloomberg ou liste de Forbes ?

Bloomberg, qui met à jour sa liste des 500 plus grosses fortunes quotidiennement, estime que lorsqu’elles sont additionnées, les fortunes réalisées grâce à la technologie totalisent 5 billions de dollars. Et aucun autre secteur ne peut revendiquer un tel statut.

Au moment où j’écris cet article, les trois personnes les plus riches de la planète sont (dans l’ordre) : Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) et Mark Zuckerberg (Facebook).

On notera cependant que sur le classement des milliardaires par le magazine Forbes, Warren Buffet est encore considéré comme la troisième plus grosse fortune. Il est suivi de Bernard Arnault (LVMH). Et Mark Zuckerberg est encore en quatrième position.

