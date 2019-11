Martin Scorsese explique pourquoi les Marvel ne sont pas du cinéma

Le mois dernier, Martin Scorsese a déjà fait des déclarations surprenantes envers les films Marvel. Selon lui, ce sont des « parcs d’attractions » et non du cinéma à proprement parler. C’est extrêmement insultant pour le personnel qui a travaillé sur ces films, mais aussi pour ceux qui apprécient vraiment les Marvel, et qui aiment aussi les créations de Martin Scorsese. Le célèbre réalisateur ne s’est pas arrêté là, dans un article publié dans le New York Times intitulé « I Said Marvel Movies Aren’t Cinema », Scorsese en remet une couche.

Au lieu de s’excuser, et de revenir sur ses paroles, Scorsese a expliqué le fond de sa pensée en montrant que les films Marvel ne sont pas du cinéma, soi-disant que ces films ne sont pas le même genre d’art que lui et d’autres ont fait. Si le réalisateur admet tout de même qu’il s’agit d’une question de goût et de tempérament personnel, en continuant de défendre qu’un Marvel n’est pas du cinéma.

Chacun a sa propre vision de l’art

Il est important de rappeler que l’art est complètement subjectif, et lorsque quelqu’un, même s’il s’agit de Martin Scorsese, essaie d’imposer sa façon de penser, il y a un problème. Surtout qu’à la lecture de l’article on comprend vite qu’il n’a pas tout à fait pris le temps de se concentrer et de se plonger dans l’univers Marvel. Paradoxalement, M. Scorsese explique qu’il a lui-même grandi avec ses propres franchises favorites. « Chaque nouveau film d’Hitchcock était un événement. Être dans une salle comble dans l’un des vieux cinémas en regardant « Fenêtre sur cour » a été une expérience extraordinaire : c’était un événement créé par l’alchimie entre le public et l’image elle-même, et c’était électrisant. »

Martin Scorsese se tire une balle dans le pied en expliquant qu’il n’appréciait pas la mécanique des Marvel. Pour lui chaque film est une sorte de remake du précédent sans grande innovation dans l’intrigue. Cependant, il aurait été judicieux de rappeler à M. Scorsese qu’une partie de sa filmographie, aussi qualitative soit-elle, a tendance à se ressembler. Que ce soit les Affranchis, Casino, les Infiltrés, ou encore plus récemment The Irishman, l’ambiance et le jeu d’acteur peut porter à confusion.