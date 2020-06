Marvel : ce personnage de Spider-Man que l’on devrait bientôt retrouver à l’écran

Attention, l’article suivant contient des spoilers concernant le film Spider-Man : Far From Home, sorti en 2019. Si vous ne l’avez pas vu, mieux vaut passer votre chemin.

Le personnage de Spider-Man, fait partie des super-héros les plus appréciés par les fans de l’univers Marvel. Alors que l’on parle désormais d’un projet de réunir Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, les trois derniers Spider-Man à l’écran, c’est un autre personnage bien connu qui fait parler de lui. En effet. J.K . Simmons, l’acteur connu pour son rôle dans Whiplash, mais surtout pour son incarnation de J.Jonah Jameson, le tyrannique rédacteur en chef du Daily Bugle, promet que l’on devrait bientôt le revoir à l’écran.

J.K. Simmons a signé pour plusieurs films

On s’en souvient à la fin du film Spider-Man : Far From Home, réalisé par Jon Watts et sorti en 2019 au cinéma, le personnage de J. Jonah Jameson faisait son apparition à l’écran dans une scène inter-générique. Mais, ce n’est pas pour être l’habituel employeur de Peter Parker qu’on le découvrait à l’écran, sinon pour révéler qu’il est Spider-Man. A cette occasion, les fans ont retrouvé avec plaisir l’acteur J.K. Simmons. Mais là où on aurait pu penser qu’il ne s’agissait que d’un bref clin d’œil aux fans, Marvel et Sony pourraient bien avoir autre chose en tête. En effet, l’acteur a révélé qu’il avait signé pour quatre autres apparitions dans le Marvel Cinematic Universe.

Rien n’est sûr à 100% puisque comme il le précise lui-même, il ne s’agit pas d’une obligation pour le studio de l’intégrer. Mais l’option est sur la table et les fans ne peuvent que se réjouir, vu l’incarnation parfaite du personnage proposée par l’acteur.

Le prochain film Spider-Man est en théorie prévu pour une sortie au cinéma le 5 novembre 2021. Mais la date pourrait être modifiée puisque la production a été interrompue par le coronavirus.