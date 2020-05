Spider-Man : Tom Holland, Andrew Garfield et de Tobey Maguire bientôt réunis à l’écran ?

Il y a eu un Spider-Man avant Tom Holland. Deux même sur les dernières années. Le premier, incarné par Tobey Maguire, sous l’égide de Sam Raimi, a eu droit à trois films (2002, 2004, 2007). Une époque durant laquelle Marvel rêvait encore d’un succès à venir. Le second, en 2012 puis 2014 avec Andrew Garfield, dirigé par Marc Webb, n’a eu droit qu’à deux films. Puis en 2015, le personnage a rallié (temporairement) un Marvel Cinematic Universe désormais florissant, avec le casting du jeune Tom Holland. En bref, en l’espace de moins de deux décennies, trois acteurs ont incarné le même personnage à l’écran. Et ils pourraient bientôt être réunis.

Spider-Man, un rêve pour les fans ?

Le super-héros qui fait partie des plus populaires chez les fans est apparu dans cinq films du MCU, dont deux solos et son avenir s’écrit principalement chez Sony à l’heure actuelle. En 2018, on a aussi eu le droit à Spider-Man : New Generation, un film d’animation qui nous a pris par surprise. On y découvrait notamment le personnage de Miles Morales (un quatrième Spider-Man) mais aussi Miguel O’Hara (Spider-Man 2099) dans la scène post-générique.

Pourtant, cette dernière séquence aurait pu être bien différente, comme on l’a appris il y a quelques jours à l’occasion d’une #QuarantineWatchParty de Comicbook. Concrètement, le producteur Chris Miller et le co-réalisateur Rodney Rotham partageaient la même aspiration. Faire apparaître Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland à l’écran pour un caméo inédit. Sony s’y est opposé, estimant qu’il était encore trop tôt pour ça. Tom Holland a lui-même admis que le sujet avait été discuté.

Or, selon We Got This Covered, (dont les informations sont à prendre avec prudence), les discussions ont repris pour la suite qui est annoncée en octobre 2022. Pour l’instant, rien n’a été signé, mais les débats seraient en cours. Est-ce une idée plausible ? Si on imagine très bien Tom Holland accepter, tout comme Andrew Garfield, l’équation est sensiblement différente pour Tobey Maguire. Il n’est pas apparu dans un film depuis 2015 avec Les Survivants. Le convaincre pourrait donc s’avérer plus compliqué. Mais Sony trouvera sans doute des arguments…