Marvel : la phase 5 du MCU est déjà prête

Il y a quelques jours, à l’occasion du Comic-Con, parmi les centaines d’annonces en tout genre, Marvel dévoilait notamment le planning officiel de la phase 4. De Black Widow aux Eternals en passant par What If…, les prochaines années s’annoncent riches en super-héros. Mais, Marvel aurait pu aller encore plus loin comme l’a révélé Kevin Feige, le patron du studio.

Vous l’avez sans doute noté, le programme de la phase 4, ne compte aucun film « majeur », dans le sens rassemblant les Avengers, après Endgame. Une situation qui a surpris les journalistes du site IGN qui ont donc posé la question. Voici sa réponse :

Nous avons sorti un film intitulé Endgame et nous voulions que ce soit une vraie fin. Cette phase est un nouveau départ. On y redécouvrira des héros que l’on pensait connaître avec Black Widow, on y rencontrera de nouveaux personnages dans The Eternals et Shang-Chi. On embarquera également dans des aventures inédites avec Doctor Strange et Thor… Et je peux déjà promettre que les séries seront vraiment spectaculaires et totalement imprévisibles. Quoi que l’on fasse, ce sera différent de tout ce qu’on a fait jusque-là.