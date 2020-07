Marvel : les frères Russo savent ce qu’ils veulent réaliser après Endgame

Les frères Russo sont associés aux plus grands succès du Marvel Cinematic Universe. Ils étaient ainsi aux manettes de Avengers : Endgame (2019), mais aussi Avengers : Infinity War (2018), Captain America : Le Soldat de l’hiver (2014) et Captain America: Civil War (2016). Bref, un CV en béton qui devrait leur donner une certaine latitude. S’ils sont partis faire quelques projets en parallèle, les deux hommes ont aussi déjà envie de revenir. Par le passé, ils ont déjà dévoilé leur passion pour le Surfer d’Argent, dont ils aimeraient bien faire le film. Mais, la liste ne s’arrête visiblement pas là.

Une carte blanche de Marvel

S’ils viennent de signer avec Netflix pour faire The Gray Man (où ils retrouveront Chris Evans), Marvel n’est visiblement jamais loin pour eux. Selon une interview accordée au BroBible, il y a un projet qui pourrait les faire revenir immédiatement ou presque dans le MCU. C’est un sujet qu’ils ont déjà évoqué par le passé. Les deux hommes ont une passion pour « Guerres Secrètes », un arc narratif des Avengers publié dans les années 80. Attention à ne pas confondre avec Secret Invasion, publié en 2008 et qui intègre une invasion des Skrulls à grande échelle.

Les Guerres Secrètes sont une série de douze numéros, qui mettent en scène un nombre complètement fou de héros. Il s’agit à l’époque du premier crossover de Marvel. C’est Beyonder, un être omnipotent qui initie ce grand combat se déroulant sur une autre planète. L’histoire est moins manichéenne que ce que l’on a pu voir jusque-là dans le MCU, avec des alliances qui deviennent floues de façon régulière, héros et méchants s’alliant de façon inopinée. Une proposition séduisante selon Joe Russo, qui explique notamment l’avoir lu vers 10 ou 11 ans.

J’ai aimé l’idée que les méchants doivent faire équipe avec les héros. Anthony et moi, on aime les relations compliquées entre héros et méchants, nous aimons des méchants qui pensent qu’ils sont des héros dans leur propre histoire.

Anthony Russo y voit lui le « le plus gros film que vous pouvez imaginer ». De quoi potentiellement en faire un projet encore plus immense que la saga de l’Infinité. Surtout, on y compte des personnages qui n’ont pas été introduits dans le MCU et d’autres qui sont amenés à disparaître. Une équation potentiellement difficile à résoudre…