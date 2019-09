Les frères Russo craquent pour le Surfer d’Argent

Que vous soyez un fan de super-héros ou non, il est très fortement probable que vous connaissiez le personnage du Surfer d’Argent. Dans l’imaginaire collectif, il possède une petite place à part. Une popularité que l’on ne s’explique pas forcément de façon consciente. Pourtant, à l’écran, il a désormais disparu depuis 2007. Un film « Les Quatre Fantastiques et le Surfer d’Argent », qui ne s’est pas vraiment révélé être une prouesse cinématographique. On imagine même que Chris Evans qui jouait la Torche Humaine voudrait bien imaginer ce rôle ! Mais le personnage du Surfer d’Argent pourrait bien faire un retour chez Marvel, comme on vous l’expliquait il y a déjà plusieurs mois.

Les frères Russo fans du Surfer d’Argent

En effet, les frères Russo sont revenus sur le sujet. Officiellement, ils en ont fini avec Marvel, notamment après Endgame. Ils ont envie de passer à autre chose. Mais comme ils l’ont admis récemment, Joe et Anthony Russo, ont leurs marottes, comme Wolverine.

Interrogés sur ce qui pourrait les faire revenir chez Marvel, ils ont expliqué une certaine fascination autour des Quatre Fantastiques.

J’ai grandi avec le X-Men de John Byrne. Ben Grimm était un de mes personnages favoris quand je grandissais, La Chose. Et Les 4 Fantastiques sont maintenant détenus par Marvel.

Mais surtout, un personnage en particulier leur plaît. Vous l’avez deviné, il s’agit du Surfer d’Argent.

Le Surfer d’Argent est un personnage extraordinaire. Aller très loin dans le comique serait amusant. Il y a beaucoup de choses qui pourraient nous attirer.

Après tout, si les X-Men ont droit à un avenir, ils ne devraient pas être les seuls. Il faut juste que Disney et Marvel s’organise correctement et ne veuille pas tout faire à la fois. Promis, on saura patienter.