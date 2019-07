Marvel : on aura bien le droit à un film Thor 4 !

On vous en parlait déjà il y a quelques mois. De façon inédite, la saga Thor va donc avoir le droit à un épisode 4. Quand Iron Man, le tout premier du genre n’a eu le droit qu’à trois épisodes, notre dieu nordique préféré va avoir le droit de prolonger l’aventure. On vous explique ce qui est, à priori, au programme.

Thor récidive avec le même réalisateur

C’est sans aucun doute à lui qu’on doit beaucoup dans l’histoire. Taika Waititi, le réalisateur de Thor : Ragnarok. Qu’on l’aime ou pas, que son style plaise ou pas, il a su apporter une dimension nouvelle au personnage de Thor. Son empreinte qui a permis de faire un vrai 3e film différent, est aussi ce qui fait contraste avec Iron Man. Quand l’homme en armure n’allait pas vraiment en s’améliorant, Thor faisait parler et surtout recette.

L’image mise en place par Taika Waititi a suivi Thor dans Infinity Wars et Endgame. Surtout, il a permis au personnage de prendre une direction différente. Plus de Jane, plus d’Asgard, mais un univers à disposition. Si le lien avec les Guardians of the Galaxy n’est pas encore certain, on peut le penser au vu des dernières images.

Ce film va donc apparaître alors que des suites sont déjà au programme (vraisemblablement) pour Captain Marvel, Black Panther, Doctor Stranger, Guardians of The Galaxy, Spider-Man et un premier film est prévu pour Black Widow.

Sans trop prendre de risques, on peut parier que c’est Chris Hemsworth qui jouera de nouveau au dieu asgardien. Cela pourrait bien être l’occasion de trancher définitivement pour les fans. Vous êtes plutôt Aquaman ou Thor ?

Mauvaise nouvelle en revanche pour les fans du manga Akira. Cette annonce repousse l’adaptation live du manga à une date encore inconnue. C’est en effet Taika Waititi qui est aussi aux commandes de ce projet (pour l’instant).