Marvel : Tout sur la Phase 4 du MCU !

C’est parti pour une exploration des principaux enjeux de la phase 4 du MCU ! Une phase qui se composera donc de 5 films et 5 séries diffusés en 2020 et 2021. Possibilité de spoilers sur les précédents films du MCU et notamment la structure d’Avengers: Endgame.

Comment maintenir le succès du MCU ?

Après le succès aussi phénoménal qu’inattendu de cet univers cinématographique depuis le tout premier Iron Man, certains annoncent la fin de l’ère de gloire pour le MCU avec des titres qui ne seraient pas assez forts pour continuer de convaincre le public.

Le premier enjeu est donc celui du succès, et c’est sans doute le plus délicat à évaluer. Commençons par comparer la phase 4 aux trois précédentes.

Les phases 1, 2 et 3 du MCU

La première phase s’étalait de 2008 à 2012, elle s’achevait avec le premier film Avengers et comptait 6 films. La deuxième phase s’étendait de 2013 à 2015 avec 6 films également, jusqu’au premier Ant-Man. La troisième phase a duré de 2016 à 2019 avec 9 films Marvel plus deux films Sony Spiderman et s’arrête avec Spiderman: Far From Home.

Phase 4 et Disney+

En comparaison, la phase 4 est donc la plus ramassée dans le temps, puisqu’elle tient sur deux ans, 2020 à 2021. La grande nouveauté, c’est bien évidemment l’inclusion des séries Disney+ qui feront partie intégrante du développement scénaristique de l’univers.

La différence avec les séries Netflix est évidente, puisque les séries Disney+ à venir auront un véritable impact scénaristique sur les films et accueilleront des personnages issus des films précédents.

Certes la Phase 4 ne comprend que 5 films, voire 6 éventuellement si un Spider-Man est annoncé plus tard par Sony, mais avec 5 séries en plus, c’est aussi la plus riche en nombre total d’heures de programmes.

Le succès de cette phase 4 dépendra beaucoup de celui de la plateforme Disney+ et inversement. Il me semble que le MCU a tellement de fans dans le monde que les deux sont plutôt bien partis, reste à ne pas décevoir avec le contenu.

La phase 4 joue les cartes du genre et de la diversité

Le deuxième enjeu transversal consiste à se renouveler sans perdre les fans actuels et pour ça, justement, ce qui me saute aux yeux en termes de contenu, c’est que Marvel joue au maximum la carte de la diversité et du film de genre.

De mon point de vue, cette phase 4 est une excellente réponse à la critique selon laquelle chaque film Marvel suivrait la même formule.

Alors oui, il faut bien reconnaître que l’humour parfois omniprésent est un ingrédient indiscutable de la fameuse formule, même si son dosage varie heureusement d’un film à l’autre.

Toutefois, avec cette phase 4, l’intention consiste clairement à renforcer la notion de sous-genres différents au sein même du genre super-héroïque. Et oui, on aura des films de genre…. de genre.

Black Widow : action « réaliste » et espionnage

D’abord on a le film action espionnage avec Black Widow et une prolongation avec sans doute plus d’humour dans la série The Falcon and The Winter Soldier.

Dans ce Black Widow, l’action passera de l’intervalle entre Civil War et Infinity War au passé plus lointain, notamment celui correspondant aux fameux incidents de Budapest déjà évoqués par Clint et Natasha. Dans le film apparaîtront notamment le Taskmaster, le Gardien Rouge interprété par David Harbour de Stranger Things, Yelena Belova par Florence Pugh et Melina interprétée par Rachel Weisz.

L’enjeu pour le film Black Widow consiste surtout à attirer le public autour d’un personnage qui est pourtant présenté comme définitivement mort. On pourrait assister à l’introduction d’une remplaçante, reste à voir laquelle, même si la plus probable reste Yelena Belova.

The Falcon and The Winter Soldier : première série Marvel de Disney+

Il est évident que l’héritage de Captain America sera au centre du récit de cette série, avec potentiellement des pouvoirs pour Sam Wilson ? A vrai dire, je ne pense pas que ce sera le cas, mais tout du moins je l’espère car il sera, à mes yeux, difficile pour Sam de rester pertinent sans la moindre capacité surhumaine, à moins de booster de façon très artificielle et incohérente ses capacités humaines actuelles.

On sait que Daniel Brühl fera son retour en Baron Zemo et même qu’il portera le fameux masque violet des comics…

Eternals : épopée mythique et céleste !

Ensuite, on a un gros potentiel avec Eternals en novembre 2020, un film qui peut toucher à l’épopée antique et mythologique, au film d’aventures, mais aussi à la science-fiction et aux enjeux cosmiques avec les célestes qui apparaissent sur le premier concept art.

Film antique et mythologique, aventures et science-fiction, déjà potentiellement trois genres en un film !

Réalisé par Chloe Zhao, Les Éternels propose un casting très riche et varié avec Angelina Jolie en Thena, Salma Hayek en Ajak, Richard Madden en Ikaris, Kumail Nanjiani en Kingo, Lauren Ridloff en Makkari, Bryan Tyree a Phastos, Lia McHugh en Sprite et Don Lee en Gilgamesh.

Je suis particulièrement content de retrouver Don Lee, très charismatique dans Dernier Train pour Busan, notamment dans le rôle d’un mythe tel que Gilgamesh. On a aussi Lauren Ridloff très convaincante dans la saison 10 de The Walking Dead ou encore Richard Madden, inoubliable Robb stark de Game of Thrones.

Ouverture pour les X-Men dans le MCU ?

Le film pourrait potentiellement ouvrir la porte à la notion de Mutants au sein du MCU suite aux expériences menées par les Célestes sur l’espèce humaine, expériences qui mènent à l’apparition des éternels, des déviants et des humains « normaux. »

Qui dit mutant dit évidemment, pour la phase 6 peut-être, la réinvention des X-Men. De manière générale, Eternals est selon moi une pièce essentielle pour tout le futur de MCU et la source possible de plusieurs films solos par la suite.

Shang-Chi et la Légende des dix anneaux : KUNG-FU !

Encore et toujours du film de genre avec Shang-Chi et la Légende des Dix anneaux. Shang-Chi sera le plus grand maître d’arts martiaux du MCU et on devrait donc avoir de vrais éléments de films de kung-fu dans le MCU, ce qui personnellement me hype carrément, si vous me passez l’expression.

Evidemment, la grosse attente repose sur le Mandarin, le méchant mythique qu’on attend tous depuis la révélation des terroristes des 10 anneaux dans le premier Iron man, jusqu’au court-métrage All Hail the King qui affirmait bel et bien l’existence d’un véritable Mandarin.

Le film devrait nous montrer pour de bon l’homme derrière la légende et les 10 anneaux seront sans doute de véritables artefact conférant à leur porteur de nombreux pouvoirs. Reste à voir si le film reprendra leur origine extra-terrestre…

Côté casting, on sait notamment que Simu Liu incarnera le rôle-titre alors que le Mandarin sera joué par Tony Leung (la classe !)

WandaVision : la série la plus barrée du MCU

On a ensuite WandaVision au printemps 2021, une série qui, de l’aveu de l’actrice Elizabeth Olsen, a un petit côté années 50. L’air de rien, c’est sans doute la série la plus intrigante, d’autant qu’on sait que Wanda Maximoff jouera un rôle non négligeable dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En termes d’inspirations, il y a de fortes chances que WandaVision puise dans le comics House of M et on devrait voir une version de la réalité remodelée par les désirs d’une Wanda qui reste profondément marquée par la mort de Vision.

Le retour de Vision pourrait donc s’expliquer davantage par une réalité fantasmée et modifiée par Wanda que par une véritable résurrection du personnage. Kevin Feige annonce une série excitante, étrange et différente… Ce qui est certain, c’est que la plus puissante sorcière du monde qui menace de sombrer dans la folie, c’est plutôt mauvais signe.

Autre porte d’entrée pour les X-Men !

Si on conserve de liens avec House of M, contrairement au souhait par Wanda de la suppression de tous les mutants du monde, on pourrait éventuellement assister à l’exact opposé, à savoir l’expression de gènes mutants sur toute la planète suite à une débauche de pouvoir de Wanda particulièrement puissante.

Le lien pourrait être très fort avec Eternals, puisque les gènes en sommeil chez certains humains suite aux expériences des Célestes pourraient alors s’éveiller sous l’effet du pouvoir de Wanda (pouvoirs qui sommeillaient déjà chez elle et son frère et ont été éveillés par la pierre de l’esprit !)

Introduction de Monica Rambeau

Autre élément important, on sait que la série servira à introduire le personnage de Monica Rambeau, la fille de Maria vue dans Captain Marvel. Monica est devenue Spectre dans les comics, entre autres pseudonymes, avec des pouvoirs rappelant ceux de Carol Danvers. Il s’agit potentiellement d’introduire un futur membre éminent du prochain groupe d’Avengers.

Doctore Strange in the Multiverse of Madness

Marvel poursuit son exploration du film de genre avec ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness que le réalisateur, Scott Derrickson, décrit comme le premier film d’horreur gothique du MCU.

Evidemment, en restera dans de l’horreur assez soft, mais on peut attendre énormément d’un tel film puisque les menaces d’univers parallèles seront explorées, notamment avec Nightmare qui serait potentiellement le principal antagoniste du film.

On sait de toute façon que le multivers existe dans le MCU et ces mésaventures du Docteur Strange risquent d’en explorer les recoins les plus inquiétants en plongeant pour de bon dans le surnaturel et l’occulte. P

Personnellement, je serais bien partant pour l’introduction d’une entité comme Shuma-Gorath au passage, pour renouer avec tout l’aspect Lovecraftien de certaines aventures de Stephen Strange.

Blade

Peut-être peut-on espérer une première apparition caméo de Blade, sait-on jamais. Quoi qu’il en soit, on sait que le film Blade, avec Mahershala Ali dans le rôle-titre, n’arrivera pas avant la Phase 5.

Loki, la série !

Au printemps 2021 arrivera la série Loki, sans doute l’une des plus attendues. On sait qu’il s’agira de traiter du Loki qui prend un chemin de traverse durant les événements d’Avengers Endgame.

Un Loki bien moins avancé dans sa rédemption que celui d’Infinity War et qui s’amusera à jouer avec l’histoire de l’humanité. En termes de genre, on peut donc potentiellement s’attendre à une sorte de comédie temporelle.

What If…

A l’été 2021 arrivera What if… ?, la première œuvre animée à intégrer le MCU. Cette série revisitera des événements en imaginant un cours de l’histoire différent, le tout sous les yeux d’au moins un Gardien, ou Watcher en VO. Il s’agira peut-être de Uatu et c’est Jeffrey Wright, le génial Bernard de Westworld notamment, qui lui prêtera sa voix.

Les What if sont déjà une série de comics qui envisagent ces déroulements différents. La rumeur indique que le premier épisode serait consacré à une réalité où le sérum de super-soldat aurait été injecté à Peggy Carter plutôt qu’à Steve Rogers.

On pourrait retrouve une forme de continuité sur le thème des uchronies, variation et autres dystopies comme dans les changements que Loki pourrait apporter à l’histoire humaine dans sa série.

Hawkeye

À l’automne 2021 on reviendrait à une vision plus quotidienne et terre à terre avec la série Hawkeye, sachant qu’il s’agira aussi de l’introduction de Kate Bishop comme élève de Clint Barton.

Kate Bishop n’est donc pas la fille de Clint (qui s’appelle Lila, rappelez-vous) et le casting n’a pas encore été déterminé pour elle. L’histoire s’inspirera sans doute du run de comics par Matt Fraction et David Aja, largement salué par la critique et qui déroule le quotidien iconoclaste de l’improbable duo, sans oublier leur chien mangeur de pizza.

Il semble toutefois, que la série viendra piocher des éléments dans le passé de Barton en tant que Ronin, ce qui lui vaudra à n’en pas douter de puissants ennemis avides de vengeance.

Les Prémices des Young (New ?) Avengers

Evidemment, comme dans le cas de Monica Rambeau, l’un des grands enjeux de cette série sera aussi d’introduire un personnage qui aura de fortes chances d’intégrer la prochaine équipe des Avengers, Young Avengers ou encore New Avengers, quel que soit son nom.

Thor: Love and Thunder

Enfin, Thor sera le premier des super-héros du MCU à atteindre son quatrième film solo avec Thor Love and Thunder en novembre 2021. On sait que Valkyrie sera au rendez-vous, que Taika Waititi reprend du service à la réalisation après Ragnarok et surtout que Nathalie Portman reviendra en Jane Foster, mais pas pour de la figuration cette fois, puisqu’elle pourrait bien hériter d’un Mjolnir reconstitué et des pouvoirs du Dieu du Tonnerre (événements inspirés par le run de comics Mighty Thor).

Il a été confirmé que les événements de ce Thor 4 surviendrait avant ceux des Gardiens de la Galaxie 3, donc l’idée de Thor accompagnant les Gardiens restera peut-être au simple stade de l’idée, tout dépendra de son devenir à la fin de ce Thor 4.

Phase 5 et au-delà !

Comme déjà indiqué, l’annonce de Blade ne concerne pas la phase 4, même si un caméo ne semble pas impossible et pour ce qui est des 4 Fantastiques et des X-Men, le studio a commencé à y réfléchir bien sûr.

Il semble très clair que ce sont les 4 Fantastiques qu’on reverra d’abord à l’écran, dans une version que Kevin Feige tient absolument à voir rendre hommage à l’importance de la première famille des super-héros Marvel.

Spider-Man en 2021 ?

Il n’est pas totalement impossible que cette phase 4 nous surprenne avec un prochain film Spider-Man, même si cela ferait de 2021 une année particulièrement chargée en sorties Marvel avec 4 films.

Quoi qu’il en soit, il est certain que Sony voudra capitaliser rapidement sur le succès de Far From Home, premier film Spider-Man à dépasser le milliard de dollars de recettes dans le monde. Si tout continue d’aller bien entre Sony et Disney, on pourrait imaginer un Peter Parker avec une place centrale dans la future équipe de nouveaux Avengers, peut-être pour lancer la phase 5 cette fois.

Black Panther 2, Captain Marvel 2, etc.

Des films tels que Black Panther 2 et Captain Marvel 2 sont évidemment prévus eux-aussi, mais pour la phase 5 encore une fois.

On sait enfin que Marvel a bien l’intention de parsemer la phase 4 de petits indices pour faire le teasing de la prochaine grande menace, tout comme Thanos était apparu par petites touches avant Infinity War.

Le prochain Thanos ?

Certains parient sur Secret Invasion pour la phase 5, d’autres sur un Norman Osborn qui tirerait les ficelles dans l’ombre avant d’aboutir à un projet Dark Avengers.

N’oublions pas également le Mandarin qui pourrait devenir un adversaire sérieux à condition de ne pas être définitivement vaincu dans Shang-Chi ou encore Shuma-Gorath si on part vers une menace plus occulte, cosmique et puissante.

Pour un retour en fanfare des 4 Fantastiques, une mise en avant d’un méchant aussi génial que le Docteur Fatalis (Dr Doom en VO) serait une idée très séduisante.

Il y a bien d’autres adversaires possibles, bien évidemment, et la menace d’une destruction de la terre par des Célestes revenus évaluer leurs travaux pourrait parfaitement boucler avec le comics Eternals de Jack Kirby tout en laissant la possibilité d’introduire Galactus !