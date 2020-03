Marvel : un film sur Drax et Mantis est encore au programme

Si on s’intéresse à l’équipe des Gardiens de la Galaxie, ce ne sont pas vraiment Drax et Mantis qui retiennent le plus l’attention. Par rapport à Star-Lord (Chris Pratt) et Gamora (Zoe Saldana), voir même Groot (Vin Diesel), les personnages respectivement incarnés par David Bautista (apparu dans le film de 2014) et Pom Klementieff (apparue dans la suite en 2017) sont secondaires. Le gros bras est là pour détendre l’atmosphère avec son absence totale de second degré et son ton complètement décalé. L’empathe permet elle de mettre en place des séquences absurdes. Mais, à l’écran, les deux personnages ont une vraie alchimie. Et cela semble donner des idées à James Gunn.

James Gunn veut un spin-off des Gardiens de la Galaxie

Le réalisateur, qui fourmille décidément d’idées ces derniers temps, a donc envie de faire un spin-off autour de ses deux personnages. Malgré son agenda particulièrement chargé, il pousserait très sérieusement pour que ce film voit le jour. A l’heure actuelle, les Gardiens de la Galaxie vol 3 n’a pas encore de date de sortie, ni même de quoi traitera l’histoire ou bien si un vol 4 peut être envisagé ensuite.

Mais, selon Bautista, qui s’est confié à Collider Videos, James Gunn aurait donc cette idée derrière la tête. Le réalisateur, qui ne veut en revanche pas reprendre son rôle pour une série, serait totalement partant pour un spin-off autour des deux personnages qui lui semble une idée très divertissante. James Gunn, a réagi à l’information sur Twitter, confirmant qu’elle n’avait jamais été écartée complètement. Toutefois, Bautista ne semblait pas très optimiste dans la vidéo, ce qui tranche sérieusement avec la posture de James Gunn.

True. But this was never ruled out. I still think it could be amazing. ❤️ @DaveBautista @PomKlementieff https://t.co/MpA2iDGLHg — James Gunn (@JamesGunn) March 5, 2020

On a toutefois du mal à voir comment un tel film pourrait trouver sa place dans le calendrier déjà surchargé du Marvel Cinematic Universe mais aussi dans l’agenda de ministre du réalisateur…