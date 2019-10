Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 : James Gunn a une mauvaise nouvelle pour vous

James Gunn est de retour chez Marvel. On le sait depuis plusieurs mois maintenant. Viré manu militari par Disney en raison de vieux tweets, il a fait son retour par la grande porte, avec le soutien des acteurs. Résultat, un 3e épisode des Gardiens de la Galaxie est bel et bien au programme. Avant cela, il devra tout de même finir Suicide Squad, un projet qu’il gère pour DC Comics et qui est déjà en production. Mais le volume 3 des aventures des Gardiens de la Galaxie semble bien le faire réfléchir.

James Gunn annonce des changements

Après tout, il devra sans doute enchaîner très rapidement les deux projets. Ce qui explique sans aucun doute qu’il sait déjà ce qu’il va leur arriver, au moins dans les grandes lignes, pour ce nouvel épisode. Le script aurait même déjà été fini. Il l’avait annoncé avant son renvoi !

Mais pas sûr que ce que cela signifie fasse vraiment plaisir aux fans. En effet, selon des échanges sur son compte Instagram, repérés par Digital Spy, la tonalité du 3e épisode sera beaucoup plus sombre. Bien sûr, il ne le dit pas ainsi. Il n’annonce pas qu’un personnage va mourir. Mais son allusion est plutôt claire.

Je ne me souviens pas d’un seul film de comic book où personne n’est mort.

Les fans ont tout de suite été nombreux à interpréter cette déclaration comme étant relative directement à l’un des Gardiens de la Galaxie. On se souviendra (attention léger spoiler) de la mort de Yondus, dans le film précédent, qui a ému de nombreux fans ou encore de celle de Groot dans le premier.

A long terme, James Gunn devra sans doute faire un choix. Si Suicide Squad est un succès de l’ampleur des Gardiens de la Galaxie, alors DC Comics et Marvel vont se battre pour l’avoir aux manettes de futurs projets. Reste à savoir quelle écurie il choisira.