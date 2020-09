Marvel : Un nouveau méchant très attendu pour Ant-Man 3

L’heure est aux révélations chez Marvel et ce, même si on se projette à très longue durée. Dans les prochaines années, il y a beaucoup de super-héros qui vont arriver à l’écran : Shang-Chi, Blade… Mais, impossible de ne pas penser aussi aux méchants, maintenant que Thanos n’est plus là. Le film Ant-Man 3 est encore une perspective lointaine. Tout juste sait-on que Scott Lang (Paul Rudd) et Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) devraient être de retour dans leurs célèbres costumes. Selon les informations de Deadline, c’est Jonathan Majors qui devrait incarner le méchant face à eux et il s’agirait tout simplement de Kang.

Ant-Man 3, un espace pour lancer le futur grand méchant du MCU ?

Le nom de Jonathan Majors vous est déjà connu ? Il apparaît dans Lovecraft Country, la série dont on a pu vous parler récemment, mais aussi dans Da 5 Bloods de Spike Lee. Selon les sources du média américain, il jouerait donc Kang le conquérant. De qui s’agit-il ? Du côté des comics, c’est un voyageur temporel qui incarne plusieurs personnages emblématiques à travers l’histoire. Son vrai nom est aussi Nathaniel Richards, qui est directement lié à Reed Richards et Sue Storme, des Quatre Fantastiques. Il s’agirait donc aussi potentiellement d’une possibilité de les faire entrer dans le Marvel Cinematic Universe.

C’est à la fois un génie (du mal) et un surhomme, qui peut sans peine se comparer avec Captain America d’un point de vue de la puissance. C’est aussi un tacticien de très haut niveau. Difficile de croire qu’il ne pourrait s’agir du méchant que d’un seul film, au vu de son potentiel dans le MCU. On peut sans peine parier sur une apparition qui s’installerait dans la durée, sur plusieurs films. Il pourrait même apparaître dès la série Loki pour Disney+ qui va aussi explorer le voyage temporel.