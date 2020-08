Lovecraft Country sur HBO et OCS : on regarde ou on zappe ?

Attention l’article suivant contient de légers spoilers sur le premier épisode de la série Lovecraft Country, diffusé sur HBO et OCS. Si vous ne l’avez pas encore vu, mieux vaut arrêter votre lecture et aller lire notre présentation de la série.

Avant même la diffusion du premier épisode, on vous a raconté comment les critiques américaines étaient tombées sous le charme de la série. Mais, Lovecraft Country, le programme de Misha Green et Jordan Peele est-il vraiment à la hauteur des attentes ? A-t-on trouvé la série d’horreur de la rentrée ? On vous donne notre avis.

Lovecraft Country, plongée dans l’horreur

Le dernier bébé de Jordan Peele est-il à ranger dans la catégorie du très moyen Hunters ou du fabuleux Get Out ? Celui qui s’est rapidement imposé comme l’un des nouveaux maîtres de l’horreur s’attaque à un mythe, celui de Lovecraft et de Ctulhu. Mais, comme à son habitude, il mâtine son histoire d’une critique sociale et raciale, celle de l’Amérique raciste des années 50. Dans cette série adaptée d’un roman de Matt Ruff, on mélange donc les monstres de l’univers lovecraftien, des personnages noirs américains et une terrifiante division sociétale.

Le casting très réussi de la série, est porté dans le premier épisode par Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Jonathan Majors et Courtney B. Vance (aussi vu récemment dans Project Power). Dès les premiers instants, Lovecraft Country efface les frontières entre le mythe et la réalité, réussissant à nous plonger directement au cœur du sujet. Puis, au fil des minutes d’un épisode au rythme haletant (à l’exception de quelques légers ratés), la série nous fait découvrir l’horreur sociale de l’époque en y mêlant avec merveille les monstres de Lovecraft.

Dix épisodes sont au programme, on attend donc la suite avec impatience pour savoir si le reste de cette première saison sera au même niveau ! Pour le second épisode, diffusé dans quelques heures sur HBO, vous pourrez le retrouver lundi soir à partir de 21 heures sur OCS.